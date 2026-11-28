نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که با تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست اولیه گادی آیزنکوت موافقت کرده است.

جوان آنلاین: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که با تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست اولیه گادی آیزنکوت و تصدی سمت نخست‌وزیر جایگزین از سوی خود موافقت کرده است.

نتانیاهو گفت: مسئولیت من ایجاب می‌کند با توجه به بزرگی خطر، همه مسائل دیگر را کنار بگذارم و با تصدی نخست‌وزیری از سوی آیزنکوت در مرحله نخست موافقت کنم.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جدی برای تشکیل دولت وحدت ملی، بلافاصله آغاز شود و طرف مقابل نیز آمادگی مشابهی برای سازش نشان دهد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد: ما موظف به مقابله با تهدید‌های وجودی هستیم و راه تحقق این هدف، متحد کردن همه احزابی است که اسرائیل را دولت ملی یهودیان می‌دانند.