سعید مظفری‌زاده پس از شکست تراکتور مقابل ذوب‌آهن، از جلسه فوری با جواد نکونام خبر داد؛ نشستی که در سایه اعتراض هواداران به سرمربی سرخ‌پوشان تبریزی برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: تیم فوتبال تراکتور پس از شکست دو بر صفر مقابل ذوب‌آهن در ورزشگاه یادگار امام، بلافاصله وارد حاشیه تازه‌ای شد. سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل باشگاه، در میکسدزون ورزشگاه و در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای گفت‌و‌گو اعلام کرد باید در جلسه‌ای با جواد نکونام شرکت کند.

به گزارش مهر، او در این باره گفت: «بعداً صحبت مفصلی خواهیم کرد، اما فعلاً باید برویم که جلسه‌ای با آقای نکونام برگزار کنیم.»

با توجه به شکست خانگی و شعار‌های اعتراضی هواداران علیه نکونام، این نشست می‌تواند در تعیین وضعیت نیمکت تراکتور اهمیت زیادی داشته باشد. مدیرعامل باشگاه درباره موضوعات مورد بررسی در این جلسه توضیحی نداد و باید منتظر ماند تا موضع رسمی باشگاه پس از پایان آن مشخص شود.

این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که محمدرضا زنوزی، مالک تراکتور، تنها دو روز پیش در نشستی با حضور مظفری‌زاده، نکونام و شجاع خلیل‌زاده، وضعیت تیم را بررسی کرده و از برنامه تقویت ترکیب در پنجره زمستانی خبر داده بود. نکونام نیز روز گذشته با اشاره به حمایت مالک باشگاه، به هواداران وعده داده بود تراکتور دوباره به شرایط مطلوب بازمی‌گردد.