سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» گفت ناتوانی شورای صلح در فراهم کردن زمینه ورود کمیته تکنوکرات به غزه، نشان‌دهنده ضعف این شورا است.

جوان آنلاین: حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با انتقاد از عملکرد شورای صلح اعلام کرد ناتوانی این شورا در ملزم کردن اسرائیل به صدور مجوز ورود کمیته تکنوکرات به نوار غزه، ضعف و ناکارآمدی آن را آشکار کرده است.

وی افزود، با وجود گذشت چند ماه از استقرار کمیته تکنوکرات به ریاست علی شعث در قاهره، شورای صلح همچنان نتوانسته است زمینه ورود اعضای این کمیته به نوار غزه را فراهم کند.

حازم قاسم این وضعیت را نشانه‌ای از ضعف عملکرد شورای صلح دانست و از اعضای کمیته تکنوکرات خواست جزئیات موانع موجود بر سر راه ورود به غزه و آغاز فعالیت‌های خود را برای افکار عمومی فلسطین و جامعه جهانی تشریح کنند.

وی همچنین از طرف‌های ذی‌ربط خواست برای فراهم کردن شرایط ورود این کمیته به غزه و آغاز هرچه سریع‌تر روند امدادرسانی و بازسازی تلاش کنند.

سخنگوی حماس در پایان تأکید کرد حماس آمادگی کامل دارد تمامی مسئولیت‌های مربوط به اداره نوار غزه را به کمیته تکنوکرات واگذار کند.