در حادثه سقوط یک فروند بالگرد «می-۱۷» ارتش پرو، ۸ نفر کشته شدند و یک نفر جان سالم به در برد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری شینهوا، ارتش پرو اعلام کرد که در پی سقوط یک فروند بالگرد نیروی هوایی این کشور در منطقه‌ای روستایی «دره رود‌های آپوریماک، اِنه و مانتارو» (VRAEM)، ۸ نظامی کشته شدند و یک نفر جان سالم به در برد.

به گزارش مهر، فرماندهی ویژه نیرو‌های مسلح پرو در منطقه VRAEM اعلام کرد که این بالگرد یک روز پس از سقوط در این منطقه پیدا شد.

در زمان سقوط، ۹ سرنشین در بالگرد حضور داشتند. این فرماندهی افزود که بالگرد مذکور که یک فروند «می-۱۷» (Mi-۱۷) متعلق به نیروی هوایی پرو بود، در حال انجام مأموریتی برای خارج کردن یک گشت نظامی از منطقه دچار سانحه شد.

در این حادثه، ۵ تن از اعضای نیروی هوایی و ۳ تن از اعضای نیروی زمینی جان باختند.

مقامات هنوز علت سقوط را اعلام نکرده‌اند و تحقیقاتی برای روشن شدن جزئیات و شرایط این حادثه آغاز شده است.