جوان آنلاین: رضا قیطاسی، نماینده ایران در هشتمین دوره مسابقات جهانی مس رستلینگ (چوب‌کشی) در کازان روسیه، موفق شد عنوان قهرمانی جهان در وزن ۱۲۵+ کیلوگرم را به خود اختصاص دهد.

به گزارش ایسنا، قیطاسی قوی‌ترین مرد ایران که با ۱۷۳ کیلوگرم وزن در مسابقات جهانی کازان شرکت کرده، در دیدار فینال به مصاف (ویکتور کولیبابچوک)، از روسیه رفت و در مبارزه‌ای نفس‌گیر حریف تنومند روس خود را در سه راند شکست داد و مدال طلای جهان را کسب کرد.

نماینده ایران در راند نخست این مبارزه نتیجه را به حریف واگذار کرد، اما دو راند بعدی نتیجه را به نفع خود پایان داد و قهرمان جهان در رشته چوب کشی شد.