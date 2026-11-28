تیم فوتبال الوصل در روزی که مهاجم ملی‌پوش کشورمان یک گل زد و ۲ پاس گل داد، برابر الظفره در هفته هفتم لیگ برتر امارات به پیروزی رسید و به صدر جدول صعود کرد.

جوان آنلاین: تیم الوصل که مهدی طارمی مهاجم ملی‌پوش کشورمان را در اختیار دارد، در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر امارات برابر الظفره به میدان رفت.

به گزارش ایرنا، تیم الوصل در این بازی با درخشش طارمی توانست با نتیجه ۴ بر ۲ الظفره را شکست دهد.

طارمی در این دیدار اولین گل الوصل را در دقیقه ۲۰ به ثمر رساند و در دقایق ۴۲ و ۴۳، ۲ پاس گل برای سرجینیو آندراده ارسال کرد.

ملی‌پوش کشورمان در این دیدار ۸۲ دقیقه بازی کرد و در دقایق پایانی جایش را به رناتو جونیور داد.

الوصل با این پیروزی، ۱۹ امتیازی شد و با یک بازی بیشتر نسبت به شارجه ۱۸ امتیازی به صدر جدول لیگ برتر امارات صعود کرد.