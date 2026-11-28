جوان آنلاین: به نقل از اردو پوینت، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، حمایت اصولی و تزلزل ناپذیر کشورش از مردم فلسطین و حق مشروع آنان برای برخورداری از آزادی، کرامت و تعیین سرنوشت خویش را مورد تأکید مجدد قرار داد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور پاکستان با صدور پیامی به مناسبت «روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین» که مربوط به ۲۹ نوامبر است، اعلام کرد: بحران انسانی ادامه دار در غزه، با تلفات ویرانگر در میان غیرنظامیان، تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، آوارگی اجباری و کمبود شدید مایحتاج اولیه، همچنان مایه نگرانی عمیق است.

بیانیه صادره از سوی آصف علی زرداری در این خصوص اضافه می‌کند: رنج مردم فلسطین همچنین نشان‌دهنده ناکامی جامعه بین‌المللی در تضمین حفاظت از حقوق بنیادین آنان است. وضعیت در کرانه باختری نیز به همان اندازه نگران‌کننده است؛ جایی که افزایش خشونت شهرک‌نشینان، گسترش شهرک‌های غیرقانونی و تلاش‌ها برای الحاق اراضی، چشم‌انداز صلح را بیش از پیش تضعیف می‌کند. همبستگی پاکستان با فلسطین در همان بنیان‌های تشکیل‌دهنده ملت ما ریشه دارد.

وی سپس تصریح کرد: بنابراین، تعهد ما به آرمان فلسطین، پیش از استقلال پاکستان شکل گرفته و همچنان با اصول بنیادین تشکیل‌دهنده کشور ما پیوندی ناگسستنی دارد.