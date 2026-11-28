جوان آنلاین: به نقل از روسیاالیوم، لبنان هشدار داد که جمع‌آوری و انتقال آوار‌های روستا‌های جنوب این کشور توسط ارتش رژیم صهیونیستی ممکن است به از بین رفتن شواهد و مدارکی منجر شود که جنایات جنگی را مستند می‌کنند.

تمارا الزین وزیر محیط زیست لبنان اعلام کرد: سرقت آوار از روستا‌های ویران‌شده جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل، به‌ویژه مناطقی که همچنان تحت اشغال قرار دارند، خطر نابودی شواهد فیزیکی را به همراه دارد که لبنان می‌تواند از آنها برای مستندسازی جنایات جنگی، پیگیری پاسخگویی عاملان و مطالبه غرامت استفاده کند.

الزین همچنین با اشاره به خسارات وارد شده به جنگل‌ها، خاک، منابع آب، هوا و اکوسیستم‌های دریایی، این آسیب‌ها را مصداق «نسل‌کشی زیست‌محیطی» دانست.

وی در این زمینه به آتش‌سوزی بیش از ۱۶ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی و جنگلی، سم‌پاشی حدود ۲ هزار هکتار از اراضی با ماده علف‌کش گلایفوسیت، تخریب صد‌ها هکتار از باغ‌ها و قطع و سرقت هزاران اصله درخت زیتون اشاره کرد.

وزیر محیط زیست لبنان اعلام کرد خسارات زیست‌محیطی این کشور تا اواخر سال ۲۰۲۴ از ۵۱۲ میلیون دلار فراتر رفته است.

وی افزود، میزان خسارات وارد شده در سال جاری میلادی هنوز برآورد نشده، اما هزینه اولیه بسته اقدامات اضطراری زیست‌محیطی حدود ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.