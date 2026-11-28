جوان آنلاین: از راشاتودی، الکساندر نوواک معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد حدود ۹۷ درصد تجهیزات مورد استفاده در کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) قابلیت تولید در داخل روسیه را دارد.

به گزارش ایرنا، وی همچنین با اشاره به حملات اوکراین به زیرساخت‌های این کنسرسیوم گفت: مصرف‌کنندگان اروپایی بهای این حملات را می‌پردازند.

کنسرسیوم خط لوله خزر یکی از مسیر‌های اصلی صادرات نفت قزاقستان به بازار‌های جهانی است که نفت این کشور را از طریق خاک روسیه به پایانه صادراتی نووروسیسک در ساحل دریای سیاه منتقل می‌کند.

کنسرسیوم خط لوله خزر در ماه‌های گذشته هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت. مسکو این حملات را عامل اختلال در انتقال نفت و آسیب به زیرساخت‌های صادرات انرژی دانسته است.