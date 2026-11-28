تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه‌های ایران موفق شد مقابل صنعت‌نفت آبادان به برتری یک بر صفر دست پیدا کند.

جوان آنلاین: تیم‌های استقلال و صنعت نفت آبادان در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه‌های ایران در ورزشگاه شهدای قدس (قلعه حسن خان) مقابل یکدیگر قرار گرفتند. استقلال در این دیدار به برتری دست یافت تا عملکرد خوب آبی‌ها با هدایت سهراب بختیاری زاده در این فصل ادامه یابد.

قضاوت این مسابقه را «میثم حیدری» با کمک‌های «فرهاد فرهادپور» و «فرزاد شیرمردی» بر عهده داشتند.

آبی‌پوشان پس از نمایش درخشان مقابل العین امارات در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا با شرایط روحی و روانی مطلوب پا به این مسابقه گذاشتند.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده امیدوار بودند با پیروزی در این دیدار، جایگاه خود را به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی تثبیت کنند.

استقلال در مقایسه با بازی قبلی خود مقابل العین امارات با دو تغییر وارد میدان شد، یاسر آسانی و عارف آقاسی به دلیل اخراج در دیدار مقابل استقلال خوزستان از همراهی تیم محروم بودند و جلال‌الدین ماشاریپوف و سعید سحرخیزان به جای آنها در ترکیب آبی‌پوشان قرار گرفتند.

صنعت نفت آبادان که پس از روز‌های تلخ و نتایج نه‌چندان مطلوبی که با محمد نوری کسب کرد، در هفته‌های اخیر با هدایت سروس پورموسوی به شرایط بهتری رسیده بود، این تیم در دو هفته گذشته به دو پیروزی دست یافته و با روحیه‌ای بالا مقابل استقلال صف‌آرایی کرد.

طلایی‌پوشان آبادانی امیدوار بودند به طلسم ۹ سال ناکامی مقابل استقلال پایان داده و با کسب نتیجه مطلوب دست پر به آبادان بازگردند.

دقایق حساس بازی:

دقیقه ۱۳: اشتباه مدافعان صنعت نفت آبادان نزدیک بود کار دست این تیم بدهد، اما محمدحسین اسلامی از این فرصت استفاده نکرد و شوت این بازیکن با فاصله اندکی به بیرون رفت.

دقیقه ۱۸: ارسال طالب ریکانی از روی نقطه کرنر با ضربه سر آقاجان‌پور در محوطه شش قدم همراه شد، اما حبیب فر عباسی با واکنشی استثنایی توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید.

دقیقه ۲۰: شوت پای چپ اسلامی از پشت محوطه جریمه از کنار دروازه صنعت نفت به بیرون رفت.

دقیقه ۲۸: پاس جلال‌الدین ماشاریپوف به صالح حردانی رسید و شوت این بازیکن را احمد گوهری با واکنش به موقع دفع کرد.

دقیقه ۳۶: شوت محمدحسین فلاح پس از برخورد به سامان فلاح به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به خارج رفت.

دقیقه ۳۸: سانتر خطرناک طالب ریکانی می‌توانست برای صنعت نفت آبادان موقعیت ایجاد کند، اما تکل به موقه روزبه چشمی باعث شد تا این فرصت از دست برود.

دقیقه ۴۷: گل استقلال با شروع مجدد حبیب فرعباسی، دروازه‌بان آبی‌پوشان، شکل گرفت. ارسال بلند فرعباسی در جناح راست به محمدحسین اسلامی رسید و این بازیکن با پاس در عرض، توپ را به سعید سحرخیزان سپرد. مهاجم استقلال با ضربه‌ای فنی دروازه احمد گوهری را تهدید کرد که دروازه‌بان صنعت نفت توپ را برگشت داد، اما محمدحسین اسلامی در ادامه با هوشیاری و فرصت‌طلبی، روی توپ برگشتی حاضر شد و با ضربه‌ای سرضرب دروازه حریف را باز کرد.

دقیقه ۵۸: شوت محکم محمد آقاجانپور از سمت راست محوطه جریمه استقلال با فاصله کمی از کنار دروازه حبیب فرعباسی رد شد.

دقیقه ۷۰: فرار سحرخیزان از سمت راست محوطه جریمه صنعت نفت آبادان و شوت زمینی او را مدافع صنعت نفت و گوهری دفع کردند.

در موقعیت مشکوک به پنالتی در برخورد با ذلیخایی سرنگون شد که تیم داوری اعتقادی به اعلام خطا به سود صنعت نفت نداشت.

دقیقه ۸۴: شوت امیرمحمد رزاقی‌نیا از پشت محوطه جریمه صنعت نفت آبادان با فاصله کمی به بیرون رفت.

در دقایق تلف شده، طالب ریکانی کاپیتان نفت از زمین اخراج شد.

استقلال با برتری در این دیدار خانگی، ۲۴ امتیازی شد و در رتبه چهارم قرار گرفت، اما دو بازی از تیم صدرنشین و ۳۰ امتیازی سپاهان کمتر دارد.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی (ابوالفضل ذلیخایی (ابوالفضل زمانی)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جلال‌الدین ماشاریپوف (مهران احمدی)، محمدحسین اسلامی (محمدمهدی قایدی)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان (محمدرضا آزادی).

ترکیب صنعت نفت آبادان:

احمد گوهری، محمد آقاجان‌پور، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، میلاد فخرالدینی (امید سینگ)، محمدحسین فلاح (متین کریم‌زاده)، علی طاهران، خشایار زبرجد (-محمدحسین باصری)، طالب ریکانی، محمد عباسی (اریک بایناما) و محسن سیفی (رضا رضایی)