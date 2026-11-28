جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز شنبه از هفته چهاردهم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان اصفهان پیگیری شد که با پیروزی پرگل ۵ بر یک میزبان همراه بود.

عباس حبیبی (۴ و ۵۰)، کسری طاهری (۲۰ و ۳۱) و احسان حاج صفی (۷۸ - پنالتی) برای سپاهان گلزنی کردند. هکچنین جواد آقایی پور نیز در دقیقه ۲۳ تک گل نساجی را زد.

سپاهان که از تساوی پرسپولیس و فولاد به ترتیب مقابل آلومینیوم اراک و پیکان تهران آگاه بود نهایت استفاده را برای جدا کردن خود در صدر جدول از سایر رقیبان برد و با یک بازی کاملا یکطرفه و استفاده از هوش بالای بازیکنانی همچون حبیبی به برتری رسید.

امیتاز سی‌ام سپاهان در حالی برای آنها به دست آمد که این تیم در هفته‌های ابتدایی به هیچ وجه نتوانست انتظارات را برآورده کند، اما نمایش خیره کننده و کم نقص آنها در ۵ هفته گذشته موجب شده تا سپاهان به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه دهد و حالا مدعی جدی قهرمانی در لیگ بیست و ششم به حساب آید.

زردپوشان اصفهانی با این پیروزی خود را آماده دیدار حساس هفته آینده مقابل پرسپولیس کردند تا مهدی تارتار از حالا وحشت باخت یا از دست دادن امتیاز مقابل اندیشه‌های محرم نویدکیا و در پی ان اخراج احتمالی از سرمربیگری سرخ‌ها را بگیرد.