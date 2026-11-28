جنبش مقاومت اسلامی (حماس) بمباران وحشیانه درمانگاه سازمان «پزشکان بدون مرز» در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد و آن را دلیلی آشکار بر عزم این رژیم برای تداوم «جنگ نسل‌کشی» و پشت پا زدن به تمامی تعهدات آتش‌بس دانست.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه خبری قدس، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: بمباران وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی در شامگاه گذشته در مقابل درمانگاه سازمان «پزشکان بدون مرز» که به شهادت سه نفر، از جمله دو تن از کارکنان این نهاد انجامید، در کنار شهادت ۱۸ شهروند فلسطینی طی دو روز گذشته در جریان حملات مستمر صهیونیست‌ها به نوار غزه، نشان‌دهنده تداوم جنگ نسل‌کشی به فجیع‌ترین شکل ممکن و نادیده گرفتن تمامی تعهدات این رژیم جنایتکار ذیل توافق آتش‌بس است.

حماس تصریح کرد: این بمباران تروریستی علیه یک درمانگاه وابسته به نهادی بین‌المللی که خدمات خالصانه بهداشتی به ملت تحت مظلوم ما ارائه می‌دهد، یک جنایت جنگی هولناک است که کابینه نتانیاهو به شکلی عمدی و با دهن‌کجی آشکار به جامعه جهانی و تمامی عرف‌ها و عهدنامه‌های بین‌المللی - که این اماکن را تحت حمایت قرار داده و هدف قرار دادن آنها را جرم‌انگاری کرده‌اند - مرتکب شده است.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی طرف‌های ذیربط موظف‌اند برای توقف فوری این تجاوز فاشیستی، حمایت و امدادرسانی به ملت ما و محاکمه کابینه یاغی و تروریست نتانیاهو به دلیل جنایاتش علیه ملت فلسطین و نهاد‌های بشردوستانه فعال در غزه، دست به اقدام بزنند.

حماس در پایان تاکید کرد: ما درباره سکوت یا نادیده گرفتن این جنایات که عاملی برای تشویق این رژیم به ارتکاب فجایع بیشتر است، هشدار می‌دهیم.

سازمان «پزشکان بدون مرز» اعلام کرد در حمله شامگاه جمعه رژیم صهیونیستی به درمانگاه این سازمان در غزه ۲ نفر از کارکنان این سازمان که وظیفه نگهبانی را بر عهده داشتند، کشته شدند.

این سازمان بشردوستانه ضمن ابراز خشم و اندوه عمیق، این حادثه را «حمله مستقیم به سازمان پزشکان بدون مرز» توصیف کرد.

بر اساس اعلام این سازمان، تاکنون ۱۷ نفر از کارکنان آن در غزه جان خود را از دست داده‌اند.

پزشکان بدون مرز تأکید کرده است که تمامی مراکز درمانی این سازمان با نشان مشخص قابل شناسایی بوده و مختصات جغرافیایی آنها پیش‌تر در اختیار ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود و این رژیم از موقعیت دقیق آنها اطلاع کامل داشت. این سازمان خواستار پاسخگویی مقام‌های اسرائیل در قبال این جنایت شده است.

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی از زمان اجرای آن تا روز پنجشنبه (پنجم آذر)، به شهادت یک هزار و ۷۰۵ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۶ هزار تن دیگر منجر شده است. رژیم صهیونیستی و حماس در اکتبر ۲۰۲۵ در چارچوب طرحی با حمایت آمریکا به توافق آتش‌بس دست یافتند، اما اجرای کامل آن همچنان با کارشکنی‌های این رژیم متوقف مانده است.

جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، تاکنون به شهادت حدود ۷۵ هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۷۶ هزار نفر دیگر که عمدتاً زنان و کودکان هستند، منجر شده و ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه را ویران کرده است.