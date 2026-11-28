جوان آنلاین: به نقل از شبکه العهد عراق، وقوع چند انفجار قوی شهر جیزان عربستان واقع در منطقه جازان در جنوب غربی این کشور را لرزاند.

بر اساس این گزارش، علت این انفجار‌ها حمله موشکی نیرو‌های مسلح یمن اعلام شده است.

پیشتر نیز شبکه الجزیره از صدور هشدار‌های خطر در شهر جیزان خبر داده بود.

برخی رسانه‌های سعودی نیز گزارش دادند که نیروگاه برق الشقیق در جیزان هدف حمله قرار گرفته است.

امروز همچنین مقام‌های سعودی از شلیک دو موشک بالستیک و فعال شدن هشدار‌های امنیتی در شهر‌های اب‌ها و خمیس‌مشیط خبر دادند.

منابع محلی از وقوع انفجار‌هایی در اب‌ها و مناطق جنوبی عربستان پس از حمله نیرو‌های مسلح یمن خبر دادند.

طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده و درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.