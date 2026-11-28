سخنگوی اورژانس استان تهران از مصدومیت ۶ نفر در پی سقوط تعدادی از مسافران از پله‌برقی مترو قلهک خبر داد و گفت پنج مصدوم به بیمارستان منتقل شدند.

جوان آنلاین: شروین تبریزی، شامگاه شنبه، در جمع خبرنگاران، از مصدومیت ۶ نفر در پی وقوع حادثه در ایستگاه مترو قلهک خبر داد و اظهار کرد: گزارشی مبنی بر سقوط تعدادی از مسافران از پله‌برقی این ایستگاه به اورژانس اعلام شد.

وی افزود: در پی این حادثه، کارشناسان اورژانس استان تهران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، پنج نفر از مصدومان را برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

سخنگوی اورژانس استان تهران با اشاره به مقصد انتقال مصدومان گفت: سه نفر به بیمارستان تجریش و دو نفر دیگر به بیمارستان اختر اعزام شدند.

تبریزی خاطرنشان کرد: برای امدادرسانی به مصدومان این حادثه، دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند.