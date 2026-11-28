همزمان با تداوم اعتراضات در فرانسه علیه افزایش هزینه‌ها و مسائل مربوط به اقتصاد، تظاهرات علیه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، هزاران معترض را به خیابان‌های سرتاسر فرانسه کشاند.

جوان آنلاین: سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه کارگری CGT فرانسه به خبرنگاران شبکه خبری فرانس۲۴ گفت: «ما خواستار شکل‌گیری موجی گسترده از اعتراضات در تمام شهر‌های کشور هستیم تا بر موضوع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت تاکید کنیم و بگوییم که خشونت‌های جنسی باید متوقف شوند.»

این نوع از تظاهرات با محوریت جدید در شرایطی برگزار شده‌اند که موجی از اعتراضات شهر‌های مختلف فرانسه را فرا گرفته است. در کنار اعتراضات مربوط به هزینه‌های زندگی که اکنون هفتمین شنبه متوالی خود را پشت سر می‌گذارند، دانشجویان نیز خواستار اختصاص منابع و امکانات بیشتر به مدارس و دانشگاه‌ها هستند.گروه کنشگری حامیان حقوق کودکان در اعتراض به خشونت و سوء استفاده جنسی

دو راهپیمایی جداگانه در اعتراض به تبعیض مبتنی بر جنسیت، از ساعت ۲ بعدازظهر در پاریس برگزار شد. اداره پلیس پاریس تخمین زد که حدود ۴۰ هزار نفر در این تجمعات شرکت کرده‌اند.

یکی از این راهپیمایی‌ها به ابتکار گروه حامیان زنان سازمان‌دهی شده و از میدان جمهوری به سمت میدان ملت برگزار شد. هدف از این راهپیمایی، محکوم کردن خشونت‌های جنسیتی، اجتماعی و حکومتی است.

راهپیمایی دوم را انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری که در قالب مجموعه «اعتصابات» گرد هم آمده‌اند، سازمان‌دهی کرده‌اند. این راهپیمایی از میدان پانتئون به سمت میدان ایتالیا برگزار شد و هدف آن مطالبه «ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان» است.