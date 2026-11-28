منابع یمنی از شهادت و زخمی شدن ۲۲ غیرنظامی در پی حملات توپخانه‌ای عربستان سعودی به استان صعده در شمال یمن طی ۷۲ ساعت گذشته خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری سبأ نت، در پی حملات توپخانه‌ای عربستان سعودی به استان صعده در شمال یمن طی ۷۲ ساعت گذشته، ۲۲ غیرنظامی از جمله ۶ مهاجر آفریقایی به شهادت رسیدند.

استان صعده در شمال یمن و در مجاورت مرز عربستان سعودی قرار دارد. این استان طی سال‌های گذشته و در جریان جنگ یمن، بار‌ها هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته است.

صعده که در امتداد مرز مشترک با عربستان سعودی قرار دارد به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزی خود، از مناطق مهم در تحولات نظامی میان دو کشور به شمار می‌رود.

مناطق مرزی صعده همچنین یکی از مسیر‌های تردد مهاجران آفریقایی، به ویژه مهاجران اتیوپیایی و سومالیایی، در مسیر ورود به عربستان سعودی محسوب می‌شود.