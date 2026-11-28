شرکت دولتی فضایی روسیه، روگوسموس، قصد دارد با توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی و شبکه عصبی «گیگاچت»، دامنه فعالیت‌های فضانوردان روس در ایستگاه فضایی بین‌المللی را گسترش دهد و با خودکارسازی وظایف روزمره، در زمان خدمه صرفه‌جویی کند.

جوان آنلاین: از اسپوتنیک، دیمیتری گورشکوف، معاون مدیرکل روگوسموس، روز شنبه در کنفرانس «سفر هوش مصنوعی» اعلام کرد که این شرکت قصد دارد دامنه وظایفی را که فضانوردان روس با استفاده از شبکه عصبی گیگاچت در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام می‌دهند، گسترش دهد.

به گزارش ایرنا، وی گفت: «سال گذشته، با همکاری شرکت اسبر، گیگاچت را به مدار زمین فرستادیم و نخستین دستیار هوشمند را توسعه دادیم تا با خودکارسازی برخی از وظایف روزمره و تکراری فضانوردان، در زمان آنها صرفه‌جویی کنیم.»

گورشکوف افزود که مرحله بعدی توسعه این سامانه، ادغام آن در عملیات روزمره ایستگاه فضایی به‌عنوان یک دستیار هوش مصنوعی مستقل و آفلاین خواهد بود.

شبکه عصبی گیگاچت در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۵ به ایستگاه فضایی بین‌المللی ارسال شد. سرگئی کود-سورچکوف و سرگئی میکایف نخستین فضانوردان روس بودند که این سامانه را آزمایش کردند.

گیگاچت در حال حاضر به‌صورت مستقل برای تهیه و پردازش گزارش‌های خدمه ایستگاه فضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روگوسموس با توسعه این سامانه در پی آن است که بخشی از فعالیت‌های تکراری فضانوردان را خودکار کند و زمینه استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی را در ماموریت‌های فضایی روسیه فراهم آورد.