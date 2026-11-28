مراسم یادبود زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه با حضور جمعی از هنرمندان و چهره‌های عرصه نمایش برگزار شد و همکارانش از خاطرات، منش حرفه‌ای و جایگاه ممتاز او در کمدی ایران سخن گفتند.

جوان آنلاین: مراسم یادبود زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه عصر امروز شنبه هفتم آذر با حضور خانواده این هنرمند فقید و جمعی از اهالی سینما، تئاتر و تلویزیون در مسجد النبی ولنجک برگزار شد. در این آئین چهره‌هایی همچون پرویز پرستویی، ایرج طهماسب، ژاله صامتی، جواد رضویان، مهران غفوریان، محسن کیایی، امیرمهدی ژوله، هادی کاظمی، پوریا پورسرخ، امیرحسین رستمی، علی اوجی، سیروس میمنت، عباس جمشیدی‌فر، حسام نواب‌صفوی و مهدی یغمایی حضور داشتند.

‌

نمی‌دانم شانه‌های ما چقدر برای عزا طاقت دارد

در آغاز این مراسم، ایرج طهماسب در سخنانی زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه را انسانی شریف و پدری دوست‌داشتنی خواند و گفت: یک ملت به آقای نیکخواه علاقه داشتند و از دیدن بازی او لذت می‌بردند و آثارش برای همه ما باقی می‌ماند. او بازیگری ممتازی داشت و در سیستم بازیگری ایرانی ایفای نقش می‌کرد؛ همین ویژگی جذابیت کارش را دوچندان کرده بود.

در ادامه، امیرمهدی ژوله با یادآوری خاطره همکاری خود با این هنرمند بیان کرد: در سریال «ویلای من» سکانس مجلس ختمی بود که در آن آقای نیکخواه می‌گفت «مازراتی مشکی مال من است» و آن صحنه بسیار تماشایی شد. در آن سکانس زنده‌یاد خشایار الوند هم حضور داشت. واقعاً نمی‌دانم شانه‌های ما چقدر برای عزا طاقت دارد. یک بار او را در آغوش گرفتم و چنان امن بود که انگار در آغوش پدر نداشته‌ام قرار گرفته بودم. آقای نیکخواه، مازراتی کمدی ما برای شماست. به شهلا، همسر آقای نیکخواه، و به نیلوفر عزیز که برای پدرش همه کاری کرد تسلیت می‌گویم و به او مژده می‌دهم که پدرش هست و در معجزات زندگی‌اش حضور خواهد داشت.

در این روزگار دشوار آفریدن یک لبخند، معجزه است

پس از سخنان ژوله، کلیپی به یاد غلامرضا نیکخواه پخش شد و در سوگ این هنرمند مداحی صورت گرفت.

سپس ژاله صامتی پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: به خانواده هنر و مردم هنردوست ایران تسلیت می‌گویم. سخن گفتن از مردی که هر وقت به یادش می‌آوریم شادی همراهش می‌آید، دشوار است. نیکخواه به عنوان یک هنرمند رسالت خود را به خوبی انجام داد و مردم این روز‌ها از نبود او بسیار متاسف هستند. در این روزگار دشوار، اگر هنرمندی لبخندی برای مردم بیافریند، یک معجزه است و نیکخواه یک معجزه‌گر بود. کاش قدر یکدیگر را بدانیم و به فردا دلخوش نباشیم. یک هفته پیش در پشت صحنه سریال «زیرخاکی» در کنار او بودم و امروز اینجا هستم. این واقعه را تسلیت می‌گویم و به نیلوفر می‌گویم که وقتی دختری پدرش را از دست می‌دهد، دیگر هرگز از ته دل نمی‌خندد.

در بخش دیگری از این مراسم، یک خواننده بوشهری با ذکر خاطره‌ای از زنده‌یاد نیکخواه، به اجرای آواز بوشهری پرداخت.

در ادامه، جواد رضویان با تسلیت به خانواده سینمای ایران اظهار کرد: چیز‌های زیادی از شما آموختیم و از همه مهم‌تر، عاشقی را. تا روز‌های آخر دیدم که چگونه نفس کم آوردی، اما کم نیاوردی. می‌دانم از دست دادن پدر داغ بسیار بزرگی است؛ گویی دشنه‌ای در کمرت فرو رفته که نه می‌توانی بیرونش بیاوری و نه می‌توانی دردش را تحمل کنی. رضا نیکخواه یادگار‌های بزرگی برای همه ما به جا گذاشته است و برای بازماندگان او آرزوی سلامتی و صبر دارم.

پس از آن، مهران غفوریان با تسلیت به سینمای کمدی ایران گفت: ما تازه داشتیم با غم اکبر عبدی کنار می‌آمدیم که حالا با یک مصیبت دیگر روبه‌رو شدیم. آقای نیکخواه بسیار عزیز و حرفه‌ای بود و هیچ‌کس از او خاطره بدی ندارد. او در سریال «نیسان آبی» هر روز و در هر سکانس خلاقیت متفاوتی بروز می‌داد و طنز کار را ارتقا می‌بخشید. مرگ تنها چیزی است که نمی‌توان با آن کاری کرد و امیدوارم خداوند سایه دیگر بزرگان این عرصه را بالای سر ما نگاه دارد. سال ۱۴۰۰ که منزلم نزدیک خانه آقای نیکخواه بود و تنها بودم، قلبم درد گرفت و رضا نیکخواه همراه با همسرش به خانه من آمدند و کمکم کردند. آن شب برایم افتخار بزرگی بود که چنین انسان بزرگی نگرانم شده بود و واقعاً قلبم آرامش پیدا کرد.

در ادامه این آئین، مهدی ثابتی‌نیا قطعه «مرغ سحر» را اجرا کرد.

مردم به من جایگاه غلامرضا نیکخواه را نشان دادند

پایان‌بخش مراسم، سخنان نیلوفر نیکخواه، دختر زنده‌یاد غلامرضا نیکخواه بود که گفت: فکر می‌کردم قرار است پدرم میزبان مراسم عروسی‌ام باشد، اما حالا من میزبان این مراسم هستم. من همواره و تا به امروز همدم پدرم بودم و اینجا روز و صحنه آخر است. پدرم چنان نزد خدا محبوب بود که یک لحظه گفت دیگر نمی‌توانم و پر کشید؛ او همیشه «یا علی» می‌گفت. آخرین تسلیتم را به مردم می‌گویم که به من نشان دادند چه نگینی در خانه داشتم و حالا او را از دست داده‌ام.