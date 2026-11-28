مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انگیزه‌های سیاسی در انتصاب الکسی فرپونتوف، مقام روس، به سمت معاونت این آژانس و ریاست اداره انرژی هسته‌ای، تاکید کرد که این تصمیم بر اساس تخصص فنی و شایستگی‌های حرفه‌ای وی اتخاذ شده است.

جوان آنلاین: از اسپوتنیک، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، انگیزه سیاسی در انتصاب الکسی فرپونتوف، مقام روس، به سمت معاون مدیرکل آژانس و رییس اداره انرژی هسته‌ای را رد کرد.

به گزارش ایرنا، رومان اوستینوف، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، هفته گذشته به اسپوتنیک گفته بود که گروسی فرپونتوف را به این سمت منصوب کرده است؛ این در حالی است که اوکراین در نشست پایانی شورای حکام آژانس تلاش کرده بود این تصمیم را به چالش بکشد.

گروسی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری بی‌بی‌سی که روز جمعه منتشر شد، گفت هنگام انتصاب یک متخصص، سیاستی را تعیین نمی‌کند و به یک کشور پاداش نمی‌دهد، بلکه این موضوع تنها به امور معمول مربوط به استخدام و انتصاب نیروی انسانی مربوط است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۸ نوامبر نیز فرپونتوف را متخصصی حرفه‌ای و کارشناس شناخته‌شده در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای توصیف کرده بود.

گروسی همچنین تاکید کرد که تصمیم‌های وی در زمینه انتصاب افراد، در درجه نخست بر تخصص فنی و شایستگی‌های حرفه‌ای آنان استوار است، نه تابعیت یا مواضع سیاسی آنها.