فعالان حامی مساله فلسطین در اعتراض به روابط تجاری《آمازون》با رژیم صهیونیستی، ورودی انبار این شرکت در آلمان را با پوشیدن لباس‌های مخصوص مسدود کردند.

جوان آنلاین: روزنامه ینی شفق امروز (شنبه) گزارش داد که گروهی از فعالان حامی فلسطین با تجمع برابر یکی از انبار‌های شرکت آمازون در شهر برلین، ورودی آن را مسدود کردند. این اقدام در اعتراض به روابط تجاری این شرکت با رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

معترضان که لباس‌های محافظ سفید بر تن و پلاکاردی با شعار «نه به فناوری برای آپارتاید» در دست داشتند، در مقابل ورودی‌ها نشستند و هم‌زمان، دودزا‌های بنفش‌رنگ نیز روشن کردند.

معترضان، آمازون را همدست در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه دانستند و از این شرکت خواستند تا ارائه پشتیبانی‌های فنی و لجستیکی به کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی را پایان دهد.

در مهر ماه گزارش شد که قرارداد ۱.۲۲ میلیارد دلاری «پروژه نیمبوس» میان آمازون و گوگل با رژیم صهیونیستی یکی از منابع مهم تامین زیرساخت‌های رایانش ابری و هوش مصنوعی برای نهاد‌های نظامی این رژیم است.