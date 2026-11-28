پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حمله نیرو‌های مسلح یمن به جنوب عربستان، مقام‌های سعودی از شلیک دو موشک بالستیک و فعال شدن هشدار‌های امنیتی در شهر‌های اب‌ها و خمیس‌مشیط خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، منابع محلی از وقوع انفجار‌هایی در اب‌ها و مناطق جنوبی عربستان پس از حمله نیرو‌های مسلح یمن خبر دادند.

در همین حال، مقام‌های سعودی اعلام کردند دو موشک بالستیک از خاک یمن به سمت مناطق جنوب این کشور شلیک شده است.

سازمان دفاع مدنی عربستان نیز با صدور هشدار اضطراری در شهر‌های اب‌ها و خمیس‌مشیط، از ساکنان این مناطق خواست احتیاط کنند.

با این حال، جزئیات مستقلی درباره محل اصابت موشک‌ها، میزان خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده است.

طی روز‌های گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن تشدید شده و درگیری‌ها میان نیرو‌های مسلح یمن و نیرو‌های وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور به‌ویژه در محور تعز ادامه دارد.

هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی و تأسیسات صنعتی در یمن، علاوه بر به خطر انداختن جان غیرنظامیان، نگرانی‌هایی درباره آسیب به زیرساخت‌ها و پیامد‌های اقتصادی ناشی از توقف یا اختلال در فعالیت مراکز تولیدی ایجاد کرده است.