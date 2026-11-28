گزارشگران سازمان ملل اعلام کردند: ممانعت از ورود گزارشگر ویژه فلسطین به کاستاریکا، حمله‌ای غیرقابل قبول به سازوکار‌های حقوق بشری این سازمان است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، گزارشگران سازمان ملل متحد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به جلوگیری از ورود فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین به کاستاریکا واکنش نشان دادند.

در این بیانیه آمده است: تصمیم کاستاریکا برای ممانعت از ورود آلبانیز به این کشور، حمله‌ای غیرقابل قبول به سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل است.

گزارشگران همچنین از کاستاریکا خواستند تا ابزار دست کارزار‌های تخریب، تحریم و ارعاب علیه آلبانیز که صرفاً در حال انجام وظیفه خود است، نشود.

آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل نیز در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را محکوم کرد و نوشت: این رویداد تا سال‌های طولانی به عنوان لکه ننگی برای کاستاریکا باقی خواهد ماند.

کالامار همچنین تصویری از آلبانیز منتشر کرد که نشان می‌دهد وی در مراسم دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه کاستاریکا، به صورت برخط و از فرودگاهی که در آن گرفتار شده بود، شرکت کرد.

دبیرکل عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه دانشجویان دانشگاه کاستاریکا در قبال این موضوع سکوت نکردند، افزود: دانشجویان بیش از ۱۰ دقیقه با تشویق‌های ممتد از او استقبال کردند و شعار فلسطین پیروز خواهد شد را سر دادند.

پیش‌تر، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شبکه اجتماعی خود ابراز نگرانی عمیق کرده و گفته بود: ممانعت از ورود آلبانیز به کاستاریکا در فرودگاه به بهانه امنیت ملی، اقدامی است که با تعهد دیرینه این کشور به حقوق بشر همخوانی ندارد.

فرانچسکا آلبانیز هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چهره واقعی امپراتوری را روزی می‌شناسید که اعصابش را به هم بریزید یا از خطوط قرمزش عبور کنید.