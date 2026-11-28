منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به لبنان خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از المنار، منابع لبنانی از تداوم نقض آتش بس و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی به لبنان خبر دادند.

خبرنگار المنار گزارش داد: دشمن اسرائیلی به اقدامات تجاوزکارانه خود به جنوب لبنان ادامه داد و سلسله حملات هوایی و توپخانه‌ای به برخی از شهرک‌های جنوب لبنان انجام داد. ارتش اشغالگر دست به انفجار‌هایی در مناطق تحت اشغال خود در جنوب لبنان زد.

المنار همچنین اعلام کرد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان را گلوله باران کرد.

همچنین خبرنگار المنار اعلام کرد که دشمن اسرائیلی یک انفجار در حومه شهرک کفرتبنیت در پشت منطقه علی الطاهر انجام داده است.