«عبدالهادی الحویج»، وزیر امور خارجه در دولت معرفی شده از سوی پارلمان لیبی، اعلام کرد که این کشور قصد دارد غرامت خسارات ناشی از حمله به بندر بنغازی را از دولت اوکراین مطالبه کند.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، الحویج در گفت‌و‌گو با رسانه‌های روسیه تاکید کرد که دولت لیبی از حق قانونی کامل برای مطالبه جبران خسارات مادی و جانی برخوردار است.

وی اظهار داشت که دولت لیبی بر حق قانونی خود برای دریافت غرامت در قبال آسیب‌های ناشی از این حملات تأکید می‌کند.

وزیر امور خارجه دولت لیبی در طرابلس خاطرنشان کرد که بر اساس قوانین بین‌المللی و قواعد مسوولیت حقوقی، هرگونه مطالبه غرامت باید هم خسارات جانی و هم خسارات مادی را در بر بگیرد.

عبدالهادی الحویج تصریح کرد که این غرامت‌ها شامل حقوق خانواده‌های قربانیان و مجروحان، و همچنین خسارات وارده به تأسیسات، زیرساخت‌های بندر و نهاد‌های اقتصادی خواهد بود.

این در حالی است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در لیبی روز دوشنبه خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و شفاف در مورد حملات انجام شده به بندر دریایی بنغازی و سواحل این شهر شده و نسبت به پیامد‌هایی که می‌تواند کشور را به درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای یا بین‌المللی بکشاند، هشدار داده بود.

این هیأت در بیانیه‌ای با ابراز «نگرانی عمیق خود از حملات انجام شده به بندر دریایی بنغازی و سواحل این شهر در روز یکشنبه»، خواستار «انجام تحقیقات فوری، مستقل و شفاف برای روشن شدن حقایق و بازخواست مسوولان» این حمله شد و آمادگی خود را برای کمک به مقامات لیبی در روند این تحقیقات اعلام کرد.