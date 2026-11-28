عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت‌آمیز انجام و نیروگاه مجدداً در سوم آذرماه به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

جوان آنلاین: به‌منظور ارتقای عملکرد و اطمینان از تداوم کارکرد ایمن تجهیزات و همچنین افزایش طول عمر مفید تجهیزات نیروگاه اتمی بوشهر، همه‌ساله هم‌زمان با تعویض و جایگزینی سوخت جدید، فرصت مناسبی برای انجام مجموعه‌ای از اقدامات فنی و تخصصی فراهم می‌شود. در این بازه زمانی، علاوه بر عملیات سوخت‌گذاری، بازرسی‌های فنی، تعمیرات و فعالیت‌های مربوط به نگهداری تجهیزات نیروگاه نیز انجام می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، در این راستا با هماهنگی‌های انجام‌شده با مدیریت شبکه برق کشور، عملیات سوخت‌گذاری و تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده نیروگاه اتمی بوشهر آغاز و با انجام موفقیت‌آمیز این روند، نیروگاه مجدداً در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.