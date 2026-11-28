جوان آنلاین: متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

«قهرمانی پرافتخار تیم ملی فوتبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا و اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای روشن از اراده، تلاش و ایمان جوانان برومند این سرزمین است.

این پیروزی ارزشمند در شرایط کنونی کشور، پیام‌آور امید، نشاط اجتماعی و اعتماد به توانمندی‌های نسل جوان ایران است و نشان می‌دهد با همدلی و پشتکار می‌توان بر دشواری‌ها فائق آمد و افق‌های روشن‌تری پیش روی جامعه گشود.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این موفقیت به بازیکنان پرتلاش، کادر فنی، فدراسیون فوتبال و مردم شریف ایران، از خداوند متعال برای قهرمانان کشور عزت، تندرستی و تداوم افتخارآفرینی‌ها را مسئلت دارم.»