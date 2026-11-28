کره شمالی و روسیه، توافق‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف امضا کردند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، کره شمالی و روسیه در جریان نشست کمیته مشترک همکاری‌های اقتصادی در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی، توافق‌نامه‌ای برای گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، سیزدهمین نشست کمیته بین دولتی همکاری‌های تجاری، اقتصادی، علمی و فناوری دو کشور در پیونگ‌یانگ برگزار شد.

دو طرف در این نشست بر عزم خود برای تحکیم «برادری انقلابی، دوستی و اتحاد» میان دو کشور و گسترش همکاری‌های اقتصادی با هدف افزایش رفاه شهروندان تاکید کردند.

همچنین نمایندگان روسیه و کره شمالی درباره اجرای پروژه‌های مشترک در حوزه‌های برق، تجارت، اقتصاد، کشاورزی، آموزش و بهداشت عمومی به توافق رسیدند و پروتکل همکاری مربوطه را امضا کردند.