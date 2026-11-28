چهار تکواندوکار کشورمان در روز دوم و پایانی رقابت‌های گرندپری قزاقستان به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های تکواندو گرندپری قزاقستان، فردا یکشنبه هشتم آذرماه، مبارزات اوزان ۵۸- و ۸۰+کیلوگرم مردان و ۶۷-کیلوگرم زنان برگزار می‌شود و چهار نماینده ایران برابر حریفان خود قرار می‌گیرند.

ابوالفضل زندی، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی و ساغر مرادی تکواندوکارانی هستند که در روز پایانی این مسابقات به مصاف رقبای خود می‌روند.

در وزن ۵۸- کیلوگرم، ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه خود با «تامیرلان» از قزاقستان روبه‌رو می‌شود. زندی در بازی‌های آسیایی برابر این حریف شکست خورده و انگیزه زیادی برای جبران آن دارد. وی در صورت پیروزی، با برنده دیدار نمایندگان آمریکا و بلغارستان مبارزه خواهد کرد. همچنین در صورت صعود به نیمه‌نهایی، احتمال رویارویی او با «جعفر» از اردن یا «ویتو» از ایتالیا وجود دارد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم ایران دو نماینده دارد. آرین سلیمی در نخستین دیدار خود به مصاف «جاناتان هیلی» از آمریکا می‌رود و در صورت برتری، با برنده مبارزه نمایندگان اسپانیا و یونان روبه‌رو خواهد شد.

محمدحسین یزدانی، دیگر نماینده کشورمان در این وزن، کار خود از با مبارزه مقابل «ولادیسلاو لارین» از روسیه آغاز می‌کند. وی در صورت پیروزی، باید با برنده دیدار نمایندگان انگلیس و اسپانیا پیکار کند.

همچنین ساغر مرادی در وزن ۶۷- کیلوگرم زنان، در نخستین مبارزه خود برابر «الکساندرا پرسیچ» از صربستان قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی، به مصاف برنده دیدار مجارستان و کرواسی خواهد رفت.

تیم ملی تکواندو ایران در روز نخست این رقابت‌ها پنج نماینده داشت که حاصل تلاش آنها کسب یک مدال طلا توسط رادین زینالی و دو مدال برنز توسط امیرسینا بختیاری و حنا زرین‌کمر بود. مهدی حاجی‌موسایی و ناهید کیانی نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

گفتنی است، مرحله نهایی رقابت‌های پاراتکواندو از سری مسابقات گرندپری، در رده‌بندی G۱۰ فدراسیون جهانی برگزار می‌شود و مدال‌های طلا، نقره و برنز به ترتیب ۱۰۰، ۶۰ و ۳۶ امتیاز در رنکینگ المپیکی ورزشکاران به همراه دارند.