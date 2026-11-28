علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در مورد اقدامات جدید بغداد از جمله مبارزه با قاچاق سوخت تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: حساب دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در شبکه اجتماعی ایکس امروز شنبه از رایزنی تلفنی الزیدی با مکرون خبر داد و اعلام کرد که در این گفت‌و‌گو، طرفین پیرامون تحولات منطقه‌ای و پیامد‌های آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایرنا، طبق اعلام این دفتر، دو طرف همچنین روابط دوجانبه میان عراق و فرانسه را بررسی کرده و فرصت‌های موجود برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری را مورد ارزیابی قرار دادند.

در جریان این تماس، نخست‌وزیر عراق بر تعهد دولت به اجرای آنچه «برنامه اصلاحات» خواند، تأکید کرد. این اصلاحات مبارزه با فساد، جلوگیری از قاچاق و تضمین قرار داشتن سلاح‌ها صرفا تحت کنترل دولت متمرکز عنوان شده است. همچنین، پیگیری اصلاحات اقتصادی با هدف تقویت ثبات مالی و اقتصادی و ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری، از دیگر محور‌های مورد اشاره الزیدی بود.

در مقابل، مکرون ضمن اعلام حمایت فرانسه از تلاش‌ها و برنامه‌های جدید دولت عراق، بر تعهد کشورش برای تقویت همکاری و مشارکت با عراق در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.