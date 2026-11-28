جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، گزارش بازرس کل وزارت جنگ آمریکا نشان می‌دهد پنتاگون بیش از ۸۱.۵ میلیون دلار برای انتقال و نگهداری مهاجران در پایگاه گوانتانامو هزینه کرده، در حالی که از آغاز این عملیات تنها ۸۴۹ نفر در این مرکز نگهداری شده‌اند.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا پنتاگون از زمان آغاز عملیات موسوم به «نگهبان جنوبی» در سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۸۱.۵ میلیون دلار برای پشتیبانی از انتقال و بازداشت مهاجران در پایگاه دریایی گوانتانامو در کوبا اختصاص داده است.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود این پایگاه ظرفیت نگهداری ۳۰ هزار مهاجر را دارد. اما گزارش بازرس کل نشان می‌دهد ظرفیت واقعی این مرکز در طول اجرای عملیات از ۳۹۹ نفر فراتر نرفته است.

بر اساس این گزارش، تا سوم سپتامبر تنها هشت مهاجر در این پایگاه نگهداری می‌شدند و حدود ۳۵۰ نیروی نظامی آمریکا نیز برای پشتیبانی از عملیات در گوانتانامو مستقر بودند.

میانگین مدت نگهداری مهاجران در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ حدود هفت روز بوده است؛ هرچند به دلیل مشکلات مربوط به هماهنگی بازگرداندن مهاجران به کشورهایشان و محدودیت برنامه پروازها، مدت بازداشت برخی افراد افزایش یافته و یک نفر تا ۱۰۲ روز در این مرکز نگهداری شده است.