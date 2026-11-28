هیأت‌های دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی عراق در بیانیه مشترکی بر گفت‌و‌گو و حل همه مشکلات در چارچوب قانون اساسی دائمی عراق تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه روداو، هیأت‌های دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز در دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در سلیمانیه نشستی را برگزار کردند.

به گزارش ایرنا، در این نشست تازه‌ترین تحولات و اوضاع عراق و اقلیم کردستان و یکپارچه‌سازی مواضع در قبال مسائل کنونی و روابط اقلیم کردستان با نهاد‌های فدرال بررسی شد.

دو طرف پس از این نشست بیانیه مشترکی صادر و طی آن بر اتکا به گفت‌و‌گو برای حل همه مشکلات و مشارکت در نشست قریب‌الوقوع بغداد با موضعی واحد تأکید کردند.

در این بیانیه همچنین بر لزوم حل همه مشکلات در چارچوب قانون اساسی دائمی عراق و دفاع مشترک از حقوق اساسی اقلیم کردستان تأکید شده است.

در همین ارتباط «حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق گفت که دولت مشتاق برگزاری گفت‌و‌گو در اول دسامبر (۱۰ آذرماه) با روحیه‌ای ملی مبتنی بر قانون اساسی و اولویت دادن به منافع عالی همه عراقی‌ها است.

علی فالح الزیدی نخست‌وزیر عراق اخیرا در پی تحقیقات مربوط به پرونده قاچاق فرآورده‌های نفتی در شرکت دولتی نفت شمال عراق، تصمیمات جدیدی درباره اقلیم کردستان اتخاذ کرده است؛ تصمیماتی که دامنه آن از مدیریت صادرات نفت و کنترل میادین نفتی تا اداره گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان گسترش یافته و به تنش تازه‌ای میان دولت مرکزی و اربیل منجر شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، الزیدی پس از بررسی گزارش کمیته تحقیق درباره تخلفات و قاچاق نفت در شرکت نفت شمال عراق، مجموعه‌ای از دستور‌ها و اقدامات اجرایی را صادر کرد.

دولت عراق در تصمیمات جدی خود، در پی اعمال کنترل بیشتر بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان برآمده است.

بر اساس این تصمیمات جدید، صدور مجوز صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی باید از طریق وزارت نفت دولت مرکزی انجام شود و مدیریت گذرگاه‌های مرزی اقلیم نیز به سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق واگذار شود. همچنین وزارت نفت مأمور مدیریت شماری از میادین نفتی در مناطق مورد اختلاف شده است.