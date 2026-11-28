جوان آنلاین: دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور تبریز و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۵:۱۵ امروز شنبه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد که با شکست یک بر صفر میزبان همراه بود. علی شجاعی (۵۳) و جواد محمدی (۵+۹۰) برای ذوب آهن گلزنی کردند تا یکی از مهم‌ترین برد‌های محمد ربیعی در تقابل با تیم سابقش رقم بخورد.

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، محمد دانشگر، فرشاد فرجی، محمد نادری، دانیال اسماعیلی‌فر، اودیل خامربکوف، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائر کاظمینی (۲۰- مهدی شیری)، مهدی هاشم‌نژاد (۷۵- امیرحسین حسین‌زاده)، هادی حبیبی‌نژاد (۷۵- امیرعلی خرمی) و شهریار مغانلو.

ترکیب ذوب‌آهن:

داود نوشی‌صوفیانی، سعید کریمی، علی شجاعی، ابوالفضل حسینی‌فر، امیرحسین جدی، آرش قادری، جلال علی‌محمدی، محمود قائدرحمتی، امین جهان‌کهن، آرش مرتضوی و امید لطیفی.

بد و بی حال مثل تراکتور

تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز و در شرایطی که کمتر از پنج هزار تماشاگر برای تماشای این مسابقه حضور داشتند، برابر ذوب‌آهن تن به شکستی غیرمنتظره داد تا یکی از بدترین نتایج ممکن را در مقطع حساس فصل تجربه کند. شاگردان جواد نکونام که با دو پیروزی متوالی در لیگ برتر به دنبال ادامه روند صعودی خود بودند، نتوانستند از امتیاز میزبانی استفاده کنند و در نهایت مقابل تیم محمد ربیعی متوقف نشدند، بلکه با دست خالی زمین را ترک کردند. تراکتور در غیاب چند مهره تأثیرگذار خود نتوانست از برتری نسبی در جریان بازی بهره ببرد و در خلق موقعیت‌های منتهی به گل نیز ناکام ماند.

ذوب آهن همه را شوکه کرد

بدترین اتفاق برای میزبان در دقیقه ۵۳ رقم خورد! جایی که آرش مرتضوی پس از دریافت توپ در محوطه جریمه، بدون آنکه با مزاحمت جدی مدافعان تراکتور مواجه شود، چرخید و ضربه خود را روانه دروازه کرد. تکل مدافع تراکتور مسیر توپ را تغییر داد و در ادامه علی شجاعی که بدون یارگیری در مقابل دروازه قرار داشت، به‌راحتی توپ را وارد دروازه پارسا جعفری کرد. تراکتور پس از این گل سعی بر جبران ان داشت و حسین زاده مهاجم این تیم هم در دقیقه ۳+۹۰ تیر دروازه ذوبی‌ها را لرزاند، اما همین توپ به ضد حمله اصفهانی‌ها تبدیل شد تا محمدی گل دوم را در پنجمین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه دوم به ثمر برساند.

حیاکن رهاکن به جواد در تبریز رسید

باخت امروز تراکتور پس از نتایج ضعیف این تیم در لیگ نخبگان آسیا سبب شد تا ۵ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام تبریز علیه جواد نکونام سرمربی تراکتور شعار سر داده و خواستار جدایی اش از جمع تبریزی‌ها شوند. تراکتور با این شکست با ۲۳ امتیاز از ۱۲ بازی به رتبه چهارم سقوط کرد و ذوب اهن هم با کسب دومین پیروزی متوالی ۱۶ امتیازی شد تا در رده یازدهم جا خوش کند.