جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه گزارش داد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شبانه روز گذشته یک هزار و ۶۰۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس این گزارش، تلفات نیرو‌های مسلح اوکراین در تمامی محور‌های عملیات نظامی ویژه طی این مدت به حدود یک هزار و ۱۰۰ نیرو رسیده است.

در خبری مرتبط با تحولات روسیه و اوکراین، اداره بهداشت منطقه زاپروژیا اعلام کرد که در پی حمله پهپادی نیرو‌های مسلح اوکراین به یک دستگاه خودرو اداری بیمارستان مرکزی واسیلیفکا در این منطقه یک پرستار و یک راننده کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که مجموعا ۳۰۱ هزار و ۵۱ پهپاد اوکراینی از آغاز عملیات نظامی منهدم شده‌اند.