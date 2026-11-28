جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، وزارت دفاع تایوان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کرد که از دیروز جمعه تا صبح امروز شنبه، ۳۳ فروند هواپیمای نظامی چین شامل جنگنده ها، بمب افکن ها، هواپیما‌های پشتیبانی و پهپاد‌ها در اطراف این جزیره شناسایی شده‌اند.

به گزارش مهر، در بیانیه مذکور آمده است که ۲۷ مورد از این پرواز‌ها از خط میانی تنگه تایوان که به عنوان مرز غیررسمی حوزه‌های نفوذ دو طرف شناخته می‌شود، عبور کرده و وارد بخش‌های شمالی، مرکزی، جنوب غربی و شرقی «منطقه شناسایی دفاع هوایی (ADIZ)» جزیره تایوان شده‌اند.

همچنین در این بیانیه اشاره شده که ۸ فروند ناو جنگی و ۴ شناور دولتی چین نیز در اطراف جزیره در حال تردد بوده‌اند.

وزارت دفاع جزیره ایوان روز گذشته ارزیابی کرده بود که این پرواز‌ها در چارچوب رزمایش مشترک هوایی و دریایی و آموزش‌های پرواز دوربرد چین در اقیانوس آرام غربی انجام شده است.

دولت پکن تاکید کرده است که در صورت لزوم برای الحاق مجدد این جزیره به سرزمین اصلی از زور استفاده خواهد کرد. در مقابل، جزیره تایوان که بخشی از چین است، بودجه نظامی خود را افزایش داده و تلاش می‌کند با خرید سامانه‌های تسلیحاتی جدید از آمریکا، توان دفاعی خود را تقویت کند.