جوان آنلاین: دیدار تیم‌های تراکتور و ذوب آهن اصفهان از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور عصر شنبه از ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار شد.

در نیمه نخست این بازی تلاش‌های بازیکنان هر ۲ تیم برای گلزنی بی ثمر بوده و با نتیجه بدون گل به رختکن رفتند.

با شروع نیمه دوم شاگردان نکونام تک موقعیت‌هایی را خلق کردند ولی این تیم ذوب آهن بود که دقیقه ۵۷ توسط علی شجاعی با استفاده از اشتباه خط دفاعی تراکتور گل نخست این دیدار برای تیم مهمان بدست آورد.

دقیقه ۶۵ بازی تیم تراکتور به خاطر خطا روی شهریار مغانلو معتقد به پنالتی بود که داور این موضوع را رد کرد.

دقیقه ۹۵ بازی محمد جواد محمدی بازیکن تعویضی ذوب آهن گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ذوب آهن تمام شود.

ترکیب تراکتور:

اودیلیون زامبروکوف، تیبور هالیلوویچ، هادی حبیبی نژاد (امیرعلی خرمی)، دانیال اسماعیلی فر، مسعود زائر کاظمین (مهدی شیری)، مهدی هاشم نژاد (امیرحسین حسین زاده)، محمد نادری (سعید کریم آذر)، فرشاد فرجی، محمد دانشگر، شهریار مغانلو و پارسا جعفری

ترکیب ذوب آهن:

سید ابوالفضل حسینی فر، سعید کریمی، آرش قادری، علی شجاعی، امید لطیفی، جلال الدین علی محمدی (سید پویا مختاری)، امید جهانکهن، داود نوشی، امیرحسین رنگرز، محمد مرتضوی (محمد جواد محمدی) و محمود قائد رحمتی (فرشسد اسماعیلی)

قضاوت این دیدار را امیر عرب براقی، امیر محمد داود زاده، مهدی سیفی، شاهین یزدانی و اکبر بخشی زاده به عنوان ناظر داوری بر عهده داشتند.

در طول بازی سعید کریمی و امید لطیفی از تیم ذوب آهن کارت زرد دریافت کردند.

از حواشی این بازی می‌توان به درخواست پرشور‌ها به استعفای جواد نکونام بدلیل باخت‌های پی در پی اشاره کرد.