رسانه‌های عبری به نقل از مقامات دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر مستعفی، گزارش دادند که او در حال آماده‌سازی برای ارائه پیشنهاد تقسیم قدرت با گادی آیزنکوت، رئیس حزب یِشار، تحت یک سیستم چرخشی است.

جوان آنلاین: تحت این سیستم، آیزنکوت برای نیمه اول دوره نخست‌وزیری و نتانیاهو برای نیمه دوم این سمت را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، شرکت پخش رژیم صهیونیستی (کان) خبر داد که این پیشنهاد از طریق کانال‌های غیررسمی ارائه شده است و به حزب لیکود اجازه می‌دهد در صورت لزوم آن را تایید نکند.

این در حالی است که اختلافات داخلی در حزب در مورد شرایط این ترتیب و همچنین نظرات متفاوت در حلقه داخلی نتانیاهو درباره این اقدام وجود دارد.

در همین حال، به گزارش تایمز اسرائیل، گادی آیزنکوت نسبت به پیشنهادات نتانیاهو تردید دارد و در حال آماده‌سازی خود برای تشکیل کابینه و سوگند یاد کردن در هفته آینده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که آیزنکوت به شرکای ائتلافی خود، یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات» و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب اسرائیل خانه ما، متعهد شده است که بدون رضایت آنها، دولت وحدت با نتانیاهو تشکیل نخواهد داد.

در همین زمینه، کانال ۱۳ به نقل از چهره‌های برجسته اردوگاه آیزنکوت گزارش داد که نفتالی بنت، رئیس حزب با هم، قصد دارد در صورت تشکیل هر کابینه‌ای به ریاست آیزنکوت قبل از به نتیجه رسیدن تمام مذاکرات با نتانیاهو، به آن رأی منفی بدهد، علیرغم اینکه او آشکارا خواستار تشکیل دولت وحدت با لیکود شده است.