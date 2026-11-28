دادستان کل کشور تأکید کرد: ضروری است علاوه بر خسارت‌های تحمیل شده بر این مردم در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، خسارت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی نیز باید مستندسازی و قاطعیت در دادگاه‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی پیگیری شود تا این ملت مظلوم به حقوق خود برسد.

جوان آنلاین: از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز شنبه در بیست‌وچهارمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور با گرامیداشت سالروز میلاد دخت نبی مکرم اسلام، یگانه بانوی دو عالم و نیز یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و شهدای والامقام، به ویژه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: تولید فکر و ایده‌های نو و تبدیل آنها به راهبرد‌های عملیاتی و قابل اجرا که زمینه‌ساز ارتقای سطح عملکرد دادستانی‌ها شود، باید از دل این عملکرد‌ها استخراج شود. همچنین لازم است این موارد به‌موقع و حتی در سطح بخشنامه یا دستورالعمل، برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ و عملیاتی شود.

وی افزود: اطلاع‌رسانی صحیح، به‌موقع و بهنگام درباره عملکردها، طبق فرمایشات امام شهید و رئیس قوه قضاییه، امری ضروری است و باید به صورت مستمر انجام گیرد.

دادستان کل کشور با تأکید بر ضرورت توجه دادستان‌های سراسر کشور به امور حسبی و سرپرستی، گفت: دادستان‌ها باید در این حوزه پویاتر و فعال‌تر عمل کنند و حتی به مناطق محروم و بی‌بضاعت سفر داشته باشند تا هیچ فرد محجور یا بی‌سرپرستی از نظر دور نماند و با شناسایی این افراد، وظیفه حمایتی در قبال آنان به درستی انجام گیرد.

موحدی‌آزاد بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: مفاد این اصل باید به‌طور مرتب پیگیری و نظارت‌ها نیز به‌صورت مستمر انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ممانعت از فعالیت معاندان اظهار کرد: خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و به‌ویژه فعالیت معاندان خارجی تا حد قابل قبولی مهار شده است.

موحدی‌آزاد افزود: لازم است وضعیت دادستان‌هایی که سابقه حضور در دادگاه را ندارند بررسی شود تا در صورت تمایل، با ابلاغ دادگاه صلح برای آنان، این خلأ برطرف شود تا در روند کاری آینده آنان اختلالی ایجاد نشود.

دادستان‌ها در کنار ملت؛ مأموریت، روشنگری در تجمعات

وی با اشاره به ضرورت حضور دادستان‌ها در تجمعات شبانه در کنار ملت مبعوث شده، گفت: دادستان‌ها باید در این تجمعات حضوری پررنگ و تبیین‌گر داشته باشند و با سخنرانی‌های روشنگرانه، مردم را نسبت به مسائل روز و اهداف دشمن برای برهم زدن وحدت مردم آگاه سازند و دادستان‌هایی که تاکنون در این تجمعات حضور داشته‌اند، باید این حضور را تقویت و بیش از پیش استمرار دهند.

وی ادامه داد: مردم با آگاهی بیشتر، قوی‌تر می‌شوند؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب نیز بر آن تأکید داشتند، هر اندازه ایران از ابعاد مختلف قوی‌تر شود، دشمنان اسلام مأیوس‌تر خواهند شد.

دادستان کل کشور با اشاره به مسائل اقتصادی نیز اظهار کرد: در این حوزه لازم است تذکرات لازم به دستگاه‌های مربوطه از سوی نهاد‌های نظارتی داده شود.

وی حمایت از نهاد‌های قانونی را از دیگر وظایف دستگاه قضایی برشمرد و افزود: باید از نهاد‌هایی حمایت کنیم چرا که فلسفه تأسیس آنها پشتوانه قانونی دارد.

از میناب تا عرصه‌های بین‌المللی؛ ایستادگی برای احقاق حق مظلومان

موحدی‌آزاد با اشاره به تشکیل دادگاه رسیدگی به جنایت مدرسه میناب اظهار کرد: دادگاه این جنایت تشکیل شده است و ما به‌عنوان مدعی و در کنار مردم رنج‌دیده، تا آخرین مرحله برای احقاق حق آنان ایستاده‌ایم. پیگیری‌ها با برنامه‌ریزی و استحکام ادامه دارد تا دشمنان، معاندان و قاتلان این شهدای مظلوم رسوا، شناسایی و دستگیر شوند.

فرافکنی بین‌المللی؛ فرار از مسئولیت در برابر جنایات ضدبشری

وی، سکوت کشور‌های مدعی حقوق بشر و همراهی برخی از آنها با قاتلان کودکان و دیگر مظلومان جهان را مایه تعجب دانست و تصریح کرد: کشور‌های تروریست‌پروری که جنایت، حتی در داخل آنها رخ می‌دهد، سکوت می‌کنند و در عین حال مدعی حقوق بشر هستند. این کشور‌ها با متهم ساختن ایران در تلاش هستند، فرافکنی کنند، رفتار‌ها و اقدامات ضدبشری خود را نادیده گرفته و از مسئولیتشان فرار کنند؛ این رویکرد تأسف‌بار است.

موحدی‌آزاد با تبریک کسب رتبه دوم ملی دادستانی کل کشور در حوزه جوانی جمعیت، این موفقیت را حاصل پیگیری‌ها و تلاش همه دادستان‌ها دانست.

وی با تأکید بر اهمیت کادرسازی، ایده‌پردازی و اقدامات کارشناسی شده، گفت: لازم است قوانین و مقررات به صورت قابل فهم و کارشناسی شده به سازمان‌ها منعکس شود.

موحدی‌آزاد خواستار تهیه آماری از وضعیت پرونده‌های مربوط به فتنه دی‌ماه سال ۱۴۰۴ شد و اعلام کرد: باید مشخص شود چه تعداد از این پرونده‌ها در مرحله صدور رأی و چه تعداد در مرحله تحقیقات قرار دارند تا با اشراف بر روند آن، نظارت دقیق انجام گیرد.

ترسیم افق‌های روشن؛ بازآفرینی مسئولیت‌ها در سایه بیانات هوشمندانه رهبر انقلاب

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات و منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) اشاره کرد و گفت: ایشان از همان ابتدا با صدور بیانیه‌ها و بیان سخنان ارزشمند، هوشمندانه و مدبرانه، در حوزه‌های مختلف از دستگاه قضایی گرفته تا ورزش، دولت و بسیج، به تشریح و تبیین بازآفرینی وظایف و مسئولیت‌ها پرداخته و افقی روشن و آینده‌محور را برای عموم مردم و مسئولان در هر حوزه ترسیم کرده‌اند.

دادستان کل کشور افزود: بیانات نشان می‌دهد که رهبری، عالمی ربانی و آگاه به مسائل روز و همه اتفاقات و تحولات هستند و با طرح این دیدگاه‌ها، رشد و تعالی اخلاقی و اجتماعی ملت ایران و ملت‌های آزادی‌خواه جهان را دنبال کرده و برای هر حادثه و رخدادی، سخن و رهنمودی دارند و در مسیر شکوفایی استعداد‌ها تلاش می‌کنند.