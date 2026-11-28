جوان آنلاین: علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و بلاتکلیفی بیش از یک میلیون پرونده در شبکه بانکی، گفت: در صورت تداوم تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، جرایم مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون را اجرایی خواهیم کرد.

وی با تشریح محور‌های نشست‌های اخیر کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: در جلسات اخیر، دو موضوع مهم شامل تحقق صنعتی‌سازی ساختمان‌ها مطابق اهداف برنامه هفتم توسعه و بررسی عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن با حضور دستگاه‌های اجرایی متولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انحراف در اجرای قانون صنعتی‌سازی ساختمان؛ مهلت دو هفته‌ای برای اصلاح برنامه عملیاتی

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای صنعتی‌سازی ساختمان‌ها، گفت: بر اساس این قانون، باید تا پایان سال پنجم اجرای برنامه، ۱۵ درصد از ساخت‌وساز‌های کشور به‌صورت صنعتی انجام شود، اما در اجرای این تکلیف، انحرافی در برداشت و تعریف صنعتی‌سازی مشاهده می‌شود.

نثاری بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی مدعی تحقق این هدف هستند، اما در عمل ساختمان تمام‌صنعتی در کشور مشاهده نمی‌شود؛ چراکه آنها صنعتی‌سازی ۱۵ درصد از اجزای یک ساختمان را به‌عنوان تحقق این هدف در نظر می‌گیرند، در حالی که مبنای قانون این است که ۱۵ درصد از کل ساخت‌وساز‌های کشور باید به‌صورت تمام‌صنعتی احداث شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مقرر شد سازمان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ظرف مدت دو هفته، برنامه عملیاتی دقیق خود را برای تحقق این هدف، یعنی صنعتی‌سازی سالانه حداقل ۳ درصد از ساخت‌وسازها، ارائه کنند و دلایل انحرافات احتمالی را نیز توضیح دهند.

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: پس از دریافت برنامه‌های دستگاه‌های مربوطه، در جلسه بعدی کمیته تصمیم نهایی اتخاذ و گزارش آن به کمیسیون عمران مجلس ارائه خواهد شد.

بلاتکلیفی بیش از یک میلیون پرونده تسهیلات مسکن در بانک‌ها

نثاری در گفت‌و‌گو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، اظهار کرد: متأسفانه در پرداخت تسهیلات مذکور، توفیق قابل‌قبولی از سوی بانک‌ها حاصل نشده و در حال حاضر بیش از یک میلیون پرونده در شبکه بانکی در انتظار پرداخت تسهیلات قرار دارد.

وی با اشاره به نتایج نشست کمیته مسکن درباره عملکرد بانک‌ها، گفت: خروجی این نشست، الزام بانک‌ها به ارائه برنامه عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی برای تعیین‌تکلیف متقاضیان تسهیلات مسکن بود. کمیته مسکن در حال بررسی این موضوع است که آیا جرایم مالیاتی ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون به صندوق ملی مسکن واریز شده است یا خیر.

نثاری یادآور شد: دولت و بانک‌ها موظف به تسهیلگری در این حوزه هستند و باید با کنار گذاشتن کم‌کاری‌ها و سخت‌گیری‌های غیرضروری، سازوکار مشخصی برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان فراهم کنند.

وی در پایان با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده طی چند ماه اخیر به هیچ عنوان کافی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع با جزئیات بیشتری در کمیته مسکن جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون عمران مجلس ارجاع خواهد شد.