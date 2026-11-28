وزیر جهاد کشاورزی از تعیین قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم برای سال ۱۴۰۶ به مبلغ ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان خبر داد و گفت: این نرخ امروز ابلاغ می‌شود و کشاورزان در صورت دریافت قیمت بالاتر از سوی بخش خصوصی، می‌توانند محصول خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

جوان آنلاین: غلامرضا نوری قزلجه با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ افزود: بر اساس تصمیم شورای مربوطه، قیمت هر کیلوگرم گندم تحویلی، ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان تعیین شده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به امکان خرید گندم از سوی بخش خصوصی اظهاردلشت: بر اساس قوانین بالادستی، از امسال کارخانه‌های آردسازی و بخش خصوصی نیز می‌توانند وارد فرایند خرید گندم شوند، بنابراین کشاورزان برای فروش محصول خود مختار هستند و در صورت دریافت قیمت بالاتر، می‌توانند گندم خود را به خریداران بخش خصوصی، صنف و صنعت بفروشند.

وی تصریح کرد: نرخ ۷۳ هزار و ۷۶۳ تومان حداقل قیمتی است که دولت خرید گندم کشاورزان را با آن تضمین می‌کند و کشاورزان می‌توانند در صورت وجود خریدار با قیمت بالاتر، محصول خود را به بخش خصوصی عرضه کنند.

وی درباره کسر حق بیمه از مطالبات گندم کاران و ابهام مطرح شده درباره مبلغی نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان گفت: محاسبات انجام شده و پرداخت‌های صورت گرفته در این زمینه دقیق بوده و کسر حق بیمه از مطالبات کشاورزان بر اساس قانون انجام شده است.

وی یاداورشد: بر اساس قانون گندمی که دولت خریداری می‌کند باید تحت پوشش بیمه اجباری باشد و حق بیمه آن در زمان کشت محصول و در مرحله سطح سبز مزرعه پرداخت شود.

وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: با توجه به اینکه ممکن است برخی کشاورزان در زمان مقرر برای پرداخت حق بیمه اقدام نکنند، در قانون بودجه پیش‌بینی شده که سازمان برنامه و بودجه سهم حق بیمه کشاورزان را به جای آنان به صندوق بیمه واریز کند.

نوری قزلجه ادامه داد: دولت این مبلغ را در زمان کشت و در مرحله سطح سبز مزرعه پرداخت می‌کند و سپس سهم پرداخت شده را هنگام خرید گندم از مطالبات کشاورز کسر می‌کند.

وی با اشاره به اجرای همین سازوکار در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال قبل هم سازمان برنامه و بودجه سهم بیمه کشاورزان را پرداخت کرده بود و این مبلغ در زمان تسویه مطالبات از حساب آنان کسر شد.

نوری قزلجه گفت: کسر حق بیمه از مطالبات گندم کاران بر اساس تکلیف قانونی انجام شده و محاسبات مربوط به آن دقیق بوده است.

سال زراعی گذشته قیمت هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.