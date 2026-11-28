وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر ضرورت همبستگی و همکاری کشور‌های مسلمان، خواستار مشارکت فعال جهان اسلام در شکل‌دهی نظم بین‌المللی در حال ظهور شد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در مراسم افتتاحیه مجمع الشرق ۲۰۲۶ در استانبول گفت کشور‌های مسلمان باید برای تعیین آینده خود و تأثیرگذاری بر نظم نوین جهانی، نقش فعال‌تری ایفا کنند.

به گزارش مهر، فیدان با اشاره به اینکه نظام بین‌الملل در حال تحولی عمیق است، تأکید کرد مرکز ثقل قدرت جهانی در حال جابه‌جایی است و مراکز جدید نفوذ سیاسی، پویایی اقتصادی و نوآوری فناوری در نقاط مختلف جهان در حال ظهور هستند.

وی گفت جهان اسلام که بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، باید در شکل‌دهی نظام بین‌المللی جدید مشارکت کند و افزود: اگر درنگ کنیم و دست روی دست بگذاریم، دیگران به جای ما درباره آینده‌مان تصمیم خواهند گرفت.

وزیر خارجه ترکیه همچنین بر ضرورت تقویت همبستگی، امنیت جمعی و همکاری اقتصادی میان کشور‌های مسلمان تأکید کرد و ائتلاف دفاعی مکه میان ترکیه، عربستان و پاکستان و همچنین سازوکار چهارجانبه منطقه‌ای شامل ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان را نمونه‌هایی از همکاری منطقه‌ای دانست.

فیدان در بخش دیگری از سخنانش فلسطین را مهم‌ترین معیار اخلاقی جهان اسلام توصیف کرد و گفت کشور‌های مسلمان باید در تلاش‌ها برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، بازسازی غزه و دفاع از آرمان فلسطین پیشگام باشند. وی همچنین بر حمایت ترکیه از راه‌حل دو دولتی و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.