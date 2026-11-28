پس از انتشار شایعه سکته و بستری‌شدن جواد رضویان، تصاویر حضور او در مراسم ترحیم غلامرضا نیکخواه منتشر شد.

جوان آنلاین: موج خبرسازی‌های نادرست درباره وضعیت جسمانی بازیگران و هنرمندان همچنان ادامه دارد و این‌بار نام جواد رضویان در فضای مجازی با شایعه سکته قلبی، بستری‌شدن در بیمارستان و حتی رفتن به کما مطرح شده است؛ ادعا‌هایی که انتشار تصاویر تازه از حضور این بازیگر در مراسم ترحیم غلامرضا نیکخواه، بار دیگر صحت اخبار غیررسمی فضای مجازی را زیر سؤال برده است.

به گزارش تسنیم، از شب گذشته اخباری در برخی صفحات و کانال‌های مجازی منتشر شد که مدعی سکته قلبی جواد رضویان و وخامت وضعیت جسمانی او بودند. در ادامه حتی برخی روایت‌ها از بستری‌شدن و به کما رفتن این بازیگر حکایت داشت؛ خبر‌هایی که بدون ارائه منبع معتبر و تأیید رسمی دست‌به‌دست شدند.

اما تصاویر و ویدئو‌های منتشرشده از حضور جواد رضویان در مراسم ترحیم غلامرضا نیکخواه، بازیگر فقید سینما و تلویزیون، نشان می‌دهد این بازیگر در مراسم یادبود همکار خود حضور داشته است. این تصاویر در حالی منتشر می‌شوند که شایعات مربوط به وضعیت جسمانی او همچنان در فضای مجازی بازنشر می‌شود.

این اتفاق البته نخستین نمونه از خبرسازی درباره سلامت هنرمندان نیست. طی هفته‌های گذشته نیز نام چند بازیگر شناخته‌شده با اخبار مشابه در فضای مجازی مطرح شد؛ اخباری که در نهایت با واکنش مستقیم خود هنرمندان و خانواده‌هایشان همراه بود.

از رضا شفیعی‌جم تا مهدی فخیم‌زاده؛ تکرار یک شایعه‌سازی

چندی پیش انتشار خبر‌هایی درباره بیماری رضا شفیعی‌جم، بازیگر سینما و تلویزیون، واکنش او را به دنبال داشت. شفیعی‌جم در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، این اخبار را نادرست دانست و از سلامت خود خبر داد. او تأکید کرد که در شرایط عادی به فعالیت حرفه‌ای مشغول است و سر فیلمبرداری سریال «زیر درختان شهر» حضور دارد؛ مجموعه‌ای که این روز‌ها از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

پس از آن، مهدی فخیم‌زاده نیز هدف شایعات مشابه قرار گرفت. انتشار خبر‌هایی درباره وضعیت جسمانی این بازیگر با واکنش او همراه شد و فخیم‌زاده با انتشار ویدئویی از خود، خبر‌های مطرح‌شده را رد کرد. او همچنین در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم نسبت به این شیوه خبرسازی و بازتاب آن در فضای مجازی واکنش نشان داد.

در مورد مهدی فقیه نیز انتشار خبر‌های نادرست درباره وضعیت او، خانواده و به‌ویژه همسرش را با نگرانی و شوک روبه‌رو کرد. این اتفاق بار دیگر نشان داد که انتشار یک خبر تأییدنشده درباره سلامت یک هنرمند، صرفاً یک خطای رسانه‌ای نیست و می‌تواند آرامش شخصی و خانوادگی او را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

وقتی شایعه، خانواده هنرمندان را هم درگیر می‌کند

آنچه در این اتفاقات تکرار می‌شود، انتشار اخباری درباره بیماری، سکته، بستری‌شدن یا حتی مرگ هنرمندان بدون مراجعه به منابع معتبر است. در چنین شرایطی، یک ادعای تأییدنشده به‌سرعت در صفحات مختلف بازنشر می‌شود و پس از ایجاد نگرانی و واکنش‌های گسترده، هنرمند یا نزدیکانش ناچار به تکذیب آن می‌شوند.

مسئله فقط اعتبار یک خبر یا صفحه مجازی نیست؛ پای آبرو، آرامش روانی و زندگی شخصی هنرمندان و خانواده‌هایشان در میان است. انتشار چنین خبر‌هایی بدون بررسی و تأیید، می‌تواند نگرانی‌های جدی ایجاد کند و حتی خانواده‌ها را با لحظاتی تلخ و غیرمنتظره روبه‌رو سازد.

تکرار این اتفاقات ضرورت توجه جدّی‌تر به مسئولیت رسانه‌ای در فضای مجازی را یادآوری می‌کند. پیش از انتشار هر خبری درباره سلامت و زندگی شخصی افراد، باید منبع و صحت آن بررسی شود؛ چراکه سرعت بازنشر در فضای مجازی نمی‌تواند جایگزین اعتبار و راستی‌آزمایی خبر باشد.

حالا با مطرح‌شدن نام جواد رضویان در تازه‌ترین موج شایعات، بار دیگر این پرسش پیش روی فضای رسانه‌ای قرار گرفته است که چه زمانی قرار است با چرخه خبرسازی‌های بی‌پایه درباره هنرمندان برخورد جدی شود تا هر روز شاهد تکذیب خبری تازه از سوی بازیگران و خانواده‌های آنان نباشیم؟