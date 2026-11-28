جوان آنلاین: با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت سوخت اضطراری جایگاه‌ها، ۳۲۰ جایگاه عرضه سوخت در استان تهران از ابتدای مهر ماه شناسه‌دار شدند.

به گفته کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پیش از اجرای این طرح در نیمه نخست سال، حدود ۴۱ درصد از بنزین مصرفی کشور (معادل روزانه ۵۹ میلیون لیتر) تنها از طریق کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده می‌شد؛ فرآیندی که فاقد داده‌های هویتی، پلاک خودرو و محل دقیق مصرف بود.

براساس خروجی شناسه‌دار کردن کارت جایگاه‌ها در این بازه زمانی، فردی ۱۰۵ بار با کارت اضطراری سوخت‌گیری کرده و بیش از ۲۰۰۰ لیتر بنزین دریافت نموده یا فرد دیگری با مراجعه به ۳۸ جایگاه مختلف، ۹۸ بار اقدام به دریافت توکن و سوخت‌گیری ۲ هزار و ۳۳۷ لیتر بنزین کرده است. هدف از این طرح، مسدود کردن معابر قاچاق سازمان‌یافته و قطع دست سوداگران سوخت از منابع یارانه‌ای کشور است.

کاهش ۸۶ میلیون لیتری استفاده از کارت سوخت جایگاه؛ سبقت معنادار کارت‌های شخصی از کارت آزاد

بررسی نتیجه اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن پرداخت کارت سوخت اضطراری جایگاه‌های تهران نشان می‌دهد که در دوره مشابه سال گذشته، استفاده از کارت سوخت شخصی به میزان ۵۴ میلیون لیتر افزایش داشته است. در عین حال، شاهد کاهش استفاده از کارت آزاد جایگاه به میزان ۸۶ میلیون لیتر بوده‌ایم.

به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، به این دلیل که تنها همین دو روش برای دریافت سوخت از جایگاه وجود دارد، احتمالا مابه‌التفاوت این دو عدد که ۳۲ میلیون لیتر است، از حجم کل مصرف و هدررفت سوخت در پایتخت کسر شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده موفقیت نسبی طرح در اصلاح رفتار مصرفی شهروندان، بدون اعمال تغییر در قیمت حامل‌های انرژی یا حذف کامل کارت‌های اضطراری است.

سازوکار فنی توکن سوخت‌گیری؛ پل ارتباطی میان کارت بانکی و نازل

در این طرح، متقاضی فاقد کارت شخصی، کارت بانکی خود را در پوز مخصوص می‌کشد. سامانه پس از استعلام برخط و احراز هویت با کد ملی، یک رمز چهاررقمی یک‌بارمصرف (توکن یا شناسه سوخت‌گیری) صادر می‌کند تا نازل فعال شود.

اما همین تغییر زیرساختی، فرآیند را از حالت آفلاین و سنتی به فرآیندی برخط تبدیل کرد که نیازمند اتصال هم‌زمان چند سوئیچ است. همین وابستگی به پایداری اینترنت و سرعت سرورها، در برخی روز‌ها با چالش‌هایی مانند کندی پاسخگویی و شکل‌گیری صف‌های انتظار در برخی پمپ‌بنزین‌ها همراه شد.

سایه‌روشن‌های اجرا؛ از انتقاد تا صف‌های طولانی

بروز اختلالات مقطعی در سامانه و کندی صدور توکن، گلایه‌مندی شهروندان و واکنش جایگاه‌داران را به همراه داشت. رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران کشور، با اشاره به دغدغه‌های کارگران و متصدیان جایگاه‌ها در مواجهه با نارضایتی مردم تصریح کرد: هرگونه تغییر ساختاری در پمپ‌بنزین‌ها بدون زیرساخت‌های کاملاً پایدار، بار اجرایی و تنش‌های میدانی را به دوش جایگاه‌داران می‌اندازد و صنف همواره خواستار رفع نقایص فنی و سرعت‌بخشی به فرآیند‌ها بوده است.

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه مجلس روند اجرای قوانین بالادستی و شفاف‌سازی زنجیره توزیع سوخت را با جدیت رصد می‌کند، یادآور شد که دستگاه‌های مسئول موظفند با رفع گره‌های فنی، از بروز نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و در عین حال به هیچ‌وجه اجازه ندهند کارت آزاد جایگاه به معبری برای قاچاق مبدل شود.

منافع نامشروع سد راه شفافیت

در قبال پاره‌ای از انتقاد‌ها و گزارش‌ها پیرامون قطعی‌های مکرر یا ادعای ناکارآمدی سامانه، برخی ارزیابی‌های میدانی شرکت پالایش و پخش نشان داد که برخی جایگاه‌های سوخت به عمد و با هدف کارشکنی در اجرای این طرح که منافع نامشروع حاصل از سوخت‌های آزاد و خارج از شبکه آنها را در خطر قرار می‌داده، اعلام می‌کردند که سامانه قطع است.

در نهایت باید گفت که چالش‌ها و ایرادات در هر طرح آزمایشی طبیعی است و باید به‌مرور رفع شود. نتایج اولیه این طرح، با وجود عدم تغییر قیمت بنزین و ابقای دسترسی عمومی به سوخت اضطراری، دستاوردی قابل قبول در صیانت از اقتصاد ملی به شمار می‌آید.

این دو ویژگی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که نارضایتی‌های ناشی از سایر روش‌های اجرا شده در همین بازه زمانی که با اصلاح قیمت و یا حذف کارت سوخت جایگاه در ۱۱ استان را شامل می‌شود مقایسه کنیم.