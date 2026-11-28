جوان آنلاین: حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت روز نیروی دریایی ارتش در فضای مجازی نوشت: هفتم آذر، روز بزرگداشت نگهبانان سلحشور و دریادل خلیج فارس و تنگه هرمز را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به جایگاه نیروی دریایی ارتش در اقتدار کشور افزود: نیروی دریایی ارتش حقیقتاً از عناصر و مؤلفه‌های اقتدار ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مأموریت این نیرو در صیانت از اقتدار دریایی کشور تصریح کرد: این نیروی الهی و ولایتمدار، مأمور صیانت از اقتدار دریایی و میراث‌دار خون پاک شهدای ناو‌های دنا، جوشن، سهند و سبلان است.

اژه‌ای همچنین با اشاره به همراهی نیروی دریایی ارتش و سپاه در مقابله با متجاوزان اظهار کرد: دریادلان ارتشی ما هم‌قدم و هم‌نفس با برادران سپاهی خود در برابر غرش توپ‌های متجاوزان مستکبر ایستادند و شر وجود آمریکا را از خلیج فارس کم کردند.

وی با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها دیگر امکان حضور و جولان در خلیج فارس را نخواهند داشت، گفت: شاخاب پارسی تحت کنترل سلحشوران ولایتمدار ارتشی و سپاهی ایران اسلامی است.

رئیس قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: نیروی دریایی ارتش امروز از شرق تنگه هرمز تا شمال اقیانوس هند را تحت سیطره دارد و پنجه در پنجه آمریکایی‌ها نهاده است.