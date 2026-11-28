جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، استانداری قدس فلسطین اعلام کرد که طی هفته گذشته، ۱۱۶۳ شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت نیرو‌های پلیس این رژیم به مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش بردند.

بر اساس آمار ثبت روزانه استانداری قدس که بازه زمانی یکشنبه ۲۲ تا پنجشنبه ۲۶ نوامبر را پوشش می‌دهد، این یورش‌ها در دو نوبت صبح و عصر و از طریق باب‌المغاربه، واقع در بخش قدیمی شهر قدس و تحت کنترل امنیتی اشغالگران، انجام شده است.

طبق این آمار، شمار یورش‌های شهرک‌نشینان روز پنجشنبه به اوج خود رسید و ۳۵۱ نفر در این روز وارد مسجدالاقصی شدند. این رقم در روز چهارشنبه ۲۱۹ نفر، سه‌شنبه ۲۴۳ نفر، دوشنبه ۱۸۴ نفر و یکشنبه ۱۶۶ نفر بود.

استانداری قدس همچنین اعلام کرد که روز چهارشنبه، «الییشع وولفسون»، یکی از چهره‌های برجسته گروه‌های یهودی موسوم به هیکل، به همراه یک یهودی دارای تابعیت فرانسه، آیین‌ها و نماز‌های تلمودی را در بخش شرقی مسجدالاقصی، در نزدیکی قبةالصخره، برگزار کردند.

بنابر اعلام استانداری قدس، این اقدام پس از آن صورت گرفت که وولفسون در ابتدای هفته خواستار افزایش یورش‌ها به مسجدالاقصی شده بود.

ه نقل از آناتولی، استانداری قدس فلسطین اعلام کرد که طی هفته گذشته، ۱۱۶۳ شهرک‌نشین صهیونیست با حمایت نیرو‌های پلیس این رژیم به مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی یورش بردند.

بر اساس آمار ثبت روزانه استانداری قدس که بازه زمانی یکشنبه ۲۲ تا پنجشنبه ۲۶ نوامبر را پوشش می‌دهد، این یورش‌ها در دو نوبت صبح و عصر و از طریق باب‌المغاربه، واقع در بخش قدیمی شهر قدس و تحت کنترل امنیتی اشغالگران، انجام شده است.

طبق این آمار، شمار یورش‌های شهرک‌نشینان روز پنجشنبه به اوج خود رسید و ۳۵۱ نفر در این روز وارد مسجدالاقصی شدند. این رقم در روز چهارشنبه ۲۱۹ نفر، سه‌شنبه ۲۴۳ نفر، دوشنبه ۱۸۴ نفر و یکشنبه ۱۶۶ نفر بود.

استانداری قدس همچنین اعلام کرد که روز چهارشنبه، «الییشع وولفسون»، یکی از چهره‌های برجسته گروه‌های یهودی موسوم به هیکل، به همراه یک یهودی دارای تابعیت فرانسه، آیین‌ها و نماز‌های تلمودی را در بخش شرقی مسجدالاقصی، در نزدیکی قبةالصخره، برگزار کردند.

بنابر اعلام استانداری قدس، این اقدام پس از آن صورت گرفت که وولفسون در ابتدای هفته خواستار افزایش یورش‌ها به مسجدالاقصی شده بود.