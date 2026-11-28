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به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، این بانک همزمان با روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و بزرگداشت مقام زن و روز مادر با هدف حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از زندانی شدن مادران و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به کانون خانواده، در طرحی مشترک با ستاد دیه کشور، تمامی بانوان زندانی جرائم مالی غیرعمد با اولویت مادران و با سقف مانده بدهی یک میلیارد را آزاد کرد.

بر اساس فهرست تهیه‌شده از سوی ستاد دیه کشور تا تاریخ ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، تمامی مادران و زنان زندانی واجد شرایط در سراسر کشور، مشمول این طرح شده‌اند.

بانوان ۲۵ تا ۷۶ ساله در دامنه سنی مشمولان طرح

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، دامنه سنی بانوان آزاد شده از ۲۵ تا ۷۶ سال است. در این میان، گروه سنی ۳۶ تا ۴۵ سال با ۷۰ نفر، بیشترین فراوانی را دارد و ۱۰۲نفر از این بانوان دارای فرزند هستند.

استان فارس در صدر آمار مشمولان طرح آزادی بانوان زندانی

بر اساس آمار تفکیکی ستاد دیه، استان فارس بیشترین تعداد مشمولان این طرح را به خود اختصاص داده است. پس از آن، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، کردستان و مرکزی، کمترین تعداد زنان و مادران آزاد شده در این طرح را دارند.

گفتنی است؛ بانک پارسیان سال گذشته نیز همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، با همکاری ستاد دیه کشور، در آزادی مادران زندانی جرائم مالی غیرعمد با سقف بدهی ۲۵۰ میلیون تومان مشارکت کرده بود و سقف بدهی مشمولان این طرح در سال جاری به یک میلیارد تومان افزایش یافته و چهار برابر سال گذشته شده است.