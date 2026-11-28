جوان آنلاین: در هفته‌ای که گذشت و همزمان با برگزاری حراج جمعه سیاه یا بلک‌فرایدی، موج پیامک‌های تبلیغاتی با هدف معرفی کالاها، خدمات و تخفیف‌های فروشگاه‌ها و پلتفرم‌های مختلف، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین گلایه‌های کاربران تبدیل شد. افزایش این پیامک‌ها به حدی بود که در برخی موارد کاربران هر چند دقیقه یک‌بار پیام تبلیغاتی جدیدی از سوی کسب‌وکارها دریافت می‌کردند؛ وضعیتی که در کنار تماس‌های تبلیغاتی، به سلب آسایش مشترکان در ساعات مختلف شبانه‌روز انجامید.

به گزارش مهر، این مزاحمت پیامکی در ماه های گذشته نیز با نارضایتی کاربران مواجه شده بود و خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «پیامک‌های تبلیغاتی اوج گرفتند؛ مصوبات بی‌اثر و مزاحمت‌ها بی‌پایان» به این موضوع پرداخته بود.

بلک‌فرایدی که در سال‌های اخیر به یکی از مناسبت‌های مهم تبلیغاتی در بازار ایران تبدیل شده، امسال نیز فرصتی برای کسب‌وکارها بود تا با ارسال پیامک‌های انبوه، تخفیف‌ها و محصولات خود را به مخاطبان معرفی کنند. با این حال، حجم پیامک‌های ارسالی در هفته گذشته بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که مرز میان تبلیغات و مزاحمت کجاست و چرا با وجود مقررات موجود، کاربران همچنان ناچارند هزینه تبلیغات گسترده کسب‌وکارها را با از دست دادن آرامش و زمان خود بپردازند.

تکرار یک مشکل در غیاب راهکارهای مؤثر

افزایش پیامک‌های تبلیغاتی در هفته گذشته در حالی رخ داد که طی سال‌های گذشته، مقررات متعددی برای کنترل این پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته تصویب و ابلاغ شده است؛ مقرراتی که قرار بود ضمن فراهم‌کردن بستر مناسب برای تبلیغات کسب‌وکارها، از حقوق مشترکان نیز صیانت کند.

بر اساس مصوبه ۳-۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره «مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوایی پیامکی»، ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی بدون دریافت اجازه قبلی از مشترک ممنوع است. همچنین از سال ۱۴۰۱، ارسال عبارت «لغو ۱۱» در انتهای پیامک‌های خدماتی الزامی شد تا کاربران بتوانند دریافت پیامک را متوقف کنند.

با این حال، سازوکار لغو دریافت پیامک نیز نتوانسته است مشکل را به‌طور مؤثر برطرف کند. چراکه پس از لغو پیامک‌های یک سرشماره، کاربر همچنان ممکن است با پیامک‌های تبلیغاتی از سرشماره‌های دیگر مواجه شود. در چنین شرایطی، تکرار فرایند لغو برای هر شماره، به‌ویژه در روزهایی که حجم پیامک‌ها افزایش می‌یابد، عملاً به راهکاری زمان‌بر و خسته‌کننده تبدیل می‌شود.

در مهرماه ۱۴۰۲ نیز رگولاتوری اعلام کرد اپراتورها موظف‌اند پیش از ارسال پیامک‌های انبوه، رضایت مشترکان را دریافت کنند و در صورت ارسال پیامک بدون رضایت، با متخلفان برخورد کرده و سرشماره مربوط را برای توقف فعالیت به رگولاتوری معرفی کنند.

سامانه ۱۹۵ نیز به‌عنوان مرجع ثبت شکایت کاربران در نظر گرفته شده است؛ اما تداوم و افزایش پیامک‌های تبلیغاتی در مناسبت‌های مختلف، این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا سازوکارهای نظارتی و شکایت موجود نتوانسته‌اند مانع تکرار این مشکل شوند.

از مصوبه تا اجرا؛ فاصله‌ای که همچنان باقی است

در حوزه تماس‌های تلفنی نیز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ مقررات «ارائه خدمات محتوای صوتی ارزش‌افزوده تبلیغاتی» را تصویب کرد. بر اساس این مقررات، ارائه خدمات صوتی تبلیغاتی ممنوع و اپراتورها مکلف شدند سامانه تشخیص تماس‌های تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته را راه‌اندازی کرده و از ورود این تماس‌ها به شبکه جلوگیری کنند.

با وجود این اقدامات، افزایش دوباره شکایت‌ها از پیامک‌های تبلیغاتی در سال ۱۴۰۵ به واکنش مستقیم رگولاتوری نیز منجر شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خردادماه اعلام کرد که چارچوب و جرایم مشخصی برای پیامک‌های تبلیغاتی به اپراتورها ابلاغ شده و در صورت افزایش مجدد این پیامک‌ها، موضوع بررسی خواهد شد.

وعده شهریور ۱۴۰۵؛ سامانه‌ای برای ثبت و رصد خدمات پیامکی راه‌اندازی می شود

در تازه‌ترین اقدام نیز ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۵ جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و دستگاه‌های نظارتی برای ساماندهی پیامک‌های انبوه برگزار شد. در این جلسه مقرر شد سرشماره‌های تبلیغاتی، خدماتی و تراکنشی از یکدیگر تفکیک و احراز هویت شوند، سامانه‌ای برای ثبت و رصد خدمات پیامکی راه‌اندازی شود و امکان مسدودسازی پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کاربران به شکل جدی‌تری دنبال شود.

برای اجرای این تصمیمات نیز دو ماه فرصت تعیین و مقرر شد پس از آن، در صورت وجود خلأ مقرراتی، مصوبات تکمیلی بررسی شود.

مزاحمت‌های ارتباطی کاهش نیافت

با این حال، اوج‌گیری پیامک‌های تبلیغاتی در هفته گذشته نشان داد که صرف تصویب مقررات و تعیین مهلت برای اجرای آنها، لزوماً به کاهش مزاحمت‌های ارتباطی منجر نمی‌شود. آنچه کاربران در عمل تجربه می‌کنند، فاصله میان تصمیمات اعلام‌شده و اجرای مؤثر آنهاست؛ فاصله‌ای که در مناسبت‌های تبلیغاتی مانند بلک‌فرایدی، بیش از هر زمان دیگری آشکار می‌شود.

بازار ۱۲ همتی پیامک‌ها و پرسش درباره سرنوشت داده‌های کاربران

اهمیت ساماندهی این حوزه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به ابعاد اقتصادی آن توجه کنیم. بر اساس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد پارت پیامک انبوه در کشور ارسال می‌شود که ۶۰ درصد آن به حوزه بانکی اختصاص دارد. گردش مالی این بازار نیز حدود ۱۲ همت در سال برآورد شده است.

با این حال، یکی از پرسش‌های اساسی کاربران همچنان بی‌پاسخ مانده است: شماره تماس و سایر اطلاعات ارتباطی شهروندان چگونه و از چه مسیرهایی در اختیار کسب‌وکارهای مختلف قرار می‌گیرد؟

در شرایطی که طی سال‌های اخیر بر ضرورت حکمرانی داده و صیانت از اطلاعات کاربران تأکید شده، تداوم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سوی کسب‌وکارهایی که کاربران هیچ‌گونه ارتباط یا تعامل قبلی با آنها نداشته‌اند، ضرورت شفاف‌سازی درباره نحوه دسترسی و تبادل این اطلاعات را دوچندان می‌کند.

داده‌های ارتباطی کاربران از چه مسیرهایی در اختیار تبلیغ‌کنندگان قرار می‌گیرد؟

مشخص نیست داده‌های ارتباطی کاربران از چه مسیرهایی در اختیار تبلیغ‌کنندگان قرار می‌گیرد، چه سازوکاری بر مبادله این اطلاعات نظارت دارد و در صورت استفاده غیرمجاز از شماره تماس افراد، مسئولیت آن بر عهده کدام نهاد یا کسب‌وکار است. این ابهام در کنار افزایش پیامک‌های ناخواسته، ضرورت نظارت بر زنجیره جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از داده‌های کاربران را بیش از پیش مطرح می‌کند.

بلک‌فرایدی تمام شد؛ پیامک‌های تبلیغاتی چه زمانی متوقف می‌شوند؟

اوج‌گیری پیامک‌های تبلیغاتی در هفته گذشته بار دیگر نشان داد که با وجود مقررات متعدد، سامانه‌های ثبت شکایت و تصمیمات اعلام‌شده برای ساماندهی این بازار، هنوز راهکار مؤثری برای جلوگیری از مزاحمت‌های ارتباطی در اختیار کاربران قرار نگرفته است.

در حالی که انتظار می‌رفت مصوبات موجود و اقدامات نظارتی، دست‌کم از تکرار چنین وضعیتی در مناسبت‌های تبلیغاتی جلوگیری کند، حجم پیامک‌های دریافتی در هفته گذشته از تداوم مشکل حکایت داشت؛ به‌گونه‌ای که کاربران در برخی موارد با دریافت پیامک‌های متعدد در فاصله‌های زمانی کوتاه، عملاً امکان مدیریت پیام‌های دریافتی خود را از دست دادند.

از سوی دیگر، با توجه به نزدیک‌شدن مناسبت‌هایی مانند روز مادر و افزایش طبیعی فعالیت‌های تبلیغاتی کسب‌وکارها در چنین روزهایی، این نگرانی وجود دارد که موج جدیدی از پیامک‌های تبلیغاتی و تماس‌های ناخواسته در راه باشد؛ آن هم در شرایطی که هنوز نتیجه ملموس و قابل‌سنجشی از تصمیمات اخیر برای کاربران مشاهده نشده است.

مسئله اصلی ضعف در اجرای موثر قوانین است

به نظر می‌رسد مسئله اصلی در این حوزه، کمبود مقررات نیست، بلکه ضعف در اجرای مؤثر آنها و نبود سازوکاری است که بتواند از ارسال پیامک‌های ناخواسته پیشگیری کند. ساماندهی سرشماره‌ها، برخورد بازدارنده با متخلفان، شفاف‌سازی درباره نحوه دسترسی کسب‌وکارها به اطلاعات کاربران و فراهم‌کردن امکان ساده و فراگیر برای توقف دریافت تبلیغات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این مزاحمت‌ها منجر شود.

وزارت ارتباطات، رگولاتوری و اپراتورها باید ضمن حمایت از کسب‌وکارها و فراهم‌کردن بسترهای قانونی تبلیغات، حق انتخاب کاربران درباره زمان و شیوه دریافت پیامک‌های تبلیغاتی را نیز تضمین کنند. در غیر این صورت، مناسبت‌های تبلیغاتی پیش‌رو نیز می‌توانند به تکرار تجربه‌ای مشابه بلک‌فرایدی تبدیل شوند؛ تجربه‌ای که در آن، به جای بهره‌مندی از تخفیف‌ها و خدمات، کاربران ناچارند با موجی از پیامک‌ها و تماس‌های ناخواسته مواجه شوند.