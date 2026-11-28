وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۹۰ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۶ هزار و ۳۳۶ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز شنبه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۱۸ شهید و ۳۸ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است. از مجموع این شهدا، ۱۵ نفر به تازگی به شهادت رسیده‌اند و پیکر ۳ شهید دیگر از زیر آوار خارج شده است.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار شهدای غزه به ۱۷۲۰ نفر و شمار مجروحان به ۶۲۰۱ نفر رسیده و پیکر ۸۵۴ شهید نیز از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از آغاز تجاوزات در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۹۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۳۳۶ نفر افزایش یافته است.