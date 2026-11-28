سوریه شاهد موج تازه ای از بی ثباتی است که طی آن داعشی‌ها به حرکت درآمده‌اند، درگیری‌ها در السویدا از سر گرفته شده و جنوب، شرق، شمال و ساحل سوریه نیز با هرج و مرج روبرو است.



حرکت سوریه به سمت آشفتگی و بی‌ثباتی؛ داعشی‌ها به حرکت درآمده‌اند

به گزارش مشرق، النشره در گزارشی با اشاره به اوضاع بی ثبات سوریه و گسترش روافزون ناامنی در این کشور آورده است: ناامنی در سوریه روزبه‌ روز در حال گسترش است به گونه‌ای که افزایش حوادث و درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور، توان دمشق برای کنترل اوضاع و برقراری نظم عمومی را با چالش جدی روبرو کرده است.

دلایل این وضعیت را می‌توان در چند منطقه از جمله سویدا جستجو کرد که تحت نفوذ جریان‌های دروزی قرار دارد و همچنین دیرالزور و الحسکه که گروه تروریستی داعش حملات خود به نیروهای امنیتی را در آن‌ها تکرار می‌کند ضمن آنکه درعا نیز همچنان با نگرانی‌های امنیتی دست و پنجه نرم می کند. در کنار این عوامل، افزایش فقر نیز در سوق دادن جوانان به سمت فعالیت‌های خارج از چارچوب نظم و قانون نقش دارد.

در ساعات گذشته، مجموعه‌ای از حوادث رخ داده است که بررسی ابعاد و پیامدهای آن‌ها اهمیت دارد. درگیری‌ها در حومه سویدا از سرگرفته شده است و گروه‌هایی از دروزی‌ها در این مناطق از پهپادهای مجهز به مواد منفجره استفاده کرده‌اند و این اقدام طی روزهای اخیر چندین بار تکرار شده است.

در دیرالزور افراد مسلح به یک گشت نیروهای امنیت داخلی حمله کردند که در نتیجه آن دو نیروی امنیتی کشته شدند و پس از این حادثه، در شهر مقررات منع رفت‌وآمد برقرار شد. حمله‌ای نیز در شهر حسکه رخ داد که مقامات سوری آن را به عناصر داعش نسبت دادند که طی آن مهاجمان همچنین کمربندهای انفجاری خود را منفجر کردند.

این در حالی است که مناطق شرقی و شمالی سوریه نیز همچنان شاهد حملات مکرر علیه نیروهای امنیتی این کشور هستند. استان درعا در جنوب سوریه نیز همچنان با مشکلات و نگرانی‌های امنیتی دست و پنجه نرم می کند به ‌ویژه پس از آنکه دو نظامی ارتش سوریه در حمله افراد مسلح به نیروهای نظامی در جاده القنیه – الصنمین، در حومه شمالی درعا، کشته شدند. این حادثه در ادامه حملاتی رخ داد که نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی را در جنوب سوریه هدف قرار می‌دهند.

از سوی دیگر در مناطق ساحلی سوریه نیز موج بازداشت‌ها از سر گرفته شده است به گونه‌ای که این بازداشت‌ها افرادی را شامل می‌شود که به تلاش برای برهم زدن امنیت یا عضویت در گروه‌های مخفی متهم شده‌اند.