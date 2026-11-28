جوان آنلاین: بر اساس واکاوی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی طی سه روز آینده آسمان استان تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا دوشنبه (۷ تا ۹ آذر) با افزایش پایداری جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه روند افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از بعد از ظهر دوشنبه (۹ آذر) تا چهارشنبه (۱۱ آذر) با ورود سامانه بارشی در سطح استان، آسمان نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات به‌ویژه در نیمه شمالی و غربی بارش باران و وزش باد شدید موقتی و در دامنه‌ها و ارتفاعات بارش باران و برف و مه پیش‌بینی می شود.

آسمان تهران فردا (۸ آذر) صاف تا کمی ابری و غبارآلود با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و طی ‌دوشنبه (۹ آذر) نیمه ابری، در بعضی از ساعات و غبار محلی از بعداز ظهر، افزایش ابر، گاهی بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۱۱ و حداکثر دمای ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.