معاون منابع انسانی نیروی زمینی ارتش از اعطای هفت روز مرخصی به سربازان متأهل این نیرو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، روز مادر و روز زن خبر داد.

جوان آنلاین: امیر اصغر علیپور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نوزدهمین جشنواره جوان سرباز حضرت علی‌اکبر(ع) اظهار کرد: در این جشنواره از میان یک‌هزار و ۹۵ نفر از کارکنان وظیفه معرفی‌شده از یگان‌های مختلف نیروی زمینی ارتش، پس از بررسی و داوری، ۳۴ نفر در ۱۱ محور به‌عنوان برگزیدگان نهایی انتخاب شدند که امروز از آنان تجلیل به عمل آمد.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی نیروی زمینی ارتش برای سربازان افزود: بنا بر دستور فرمانده نیروی زمینی ارتش، به مناسبت روز سرباز و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، هفت روز مرخصی به سربازان متأهل و چهار روز مرخصی به سایر کارکنان وظیفه این نیرو اعطا شده است.

سربازان برگزیده در اولویت استخدام نیروی زمینی ارتش

معاون منابع انسانی نیروی زمینی ارتش همچنین درباره برنامه‌های این نیرو برای جذب و استخدام سربازان گفت: نیروی زمینی ارتش برنامه‌هایی برای جذب سربازان مستعد دارد و در این زمینه، سربازان نخبه و فعال در اولویت قرار دارند.

علیپور تصریح کرد: سربازانی که به مرحله نهایی جشنواره جوان سرباز راه پیدا کرده‌اند، در صورت تمایل به استخدام، متناسب با رشته‌ها و تخصص‌هایی که نیروی زمینی ارتش در آن‌ها اعلام نیاز کرده است، در اولویت جذب و استخدام قرار خواهند گرفت.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از توانمندی کارکنان وظیفه خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ارتش علاوه بر برگزیدگان جشنواره، برنامه‌هایی برای جذب و به‌کارگیری نیروهای مستعد در میان سربازان شاغل در یگان‌های مختلف نیز دارد.